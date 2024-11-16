Ворог намагається зайти в тил вночі під спецковдарами, – ЗСУ про ситуацію у Часовому Яру

У Часовому Яру, що в Донецькій області, російські загарбники намагаються проникнути в тил ЗСУ вночі. Для цього ворог також маскується під спеціальними ковдрами та використовує темряву.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова представника 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрія Полухіна в етері маратону Суспільне Новини.

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Як ворог намагається проникнути у Часів Яр

Полухін розповів, що ситуація у районі Часового Яру залишається непростою. Зокрема, ворог продовжує пробувати перетинати канал Сіверський Донець – Донбас, а також обстрілює місто та його околиці.

За словами представника 24 ОМБр, у стратегічному плані окупаційні війська використовують невеликі піхотні групи для форсування каналів. Як наголосив військовий, ця тактика виявилася особливо ефективною для противника.

Мікрорайон Канал, який був окупований влітку, практично зруйнований. Накопичити там великі сили неможливо, також противник там не має можливості хоч якось проїхати технікою і, звісно, немає навіть не мовиться про те, щоб він міг перетнути канал технікою,

– пояснив Полухін.

Він також пояснив, що наразі для проникнення у місто ворог використовує ДРГ і намагається зайти в тил позицій Сил оборони непомітно.

Тому загарбники прагнуть бути максимально замаскованими та діяти у сутінках або вночі, використовуючи спеціальні плащі або ковдри, які поглинають їхній тепловий сигнал від українських дронів та тепловізорів.

Водночас представник 24 ОМБр підкреслив, що якщо росіянам і вдається опинитися у руїнах якоїсь будівлі, то вони там залишаються заблокованими. А їхні побратими до них не можуть підійти, ні скинути якесь постачання, ні надати якогось підкріплення.