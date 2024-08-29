Не 40%: в ЗСУ уточнили, яку саме територію у Часовому Яру контролюють росіяни

У Часовому Яру росіяни контролюють лише територію, яка розташована до каналу "Сіверський Донець – Донбас". Ця територія не є 40% українського міста.

Представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін таким чином спростував свою заяву стосовно ситуації в Часовому Яру, яку він озвучував в етері телемаратону.

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В коментарі журналістам "РБК-Україна" Полухін заявив, що він просто помилився стосовно озвучення інформації, яку саме територію контролюють російські загарбники у Часовому Яру в Донецькій області.

Не було просування ворога за останні кілька місяців після захоплення мікрорайону перед каналом,

– заявив представник пресслужби 24 ОМБр.

Раніше в етері національного маратону "Єдині новини" Полухін заявляв, що росіяни нібито контролюють 40% Часового Яру. Водночас він уточнював, що ворог контролює ту частину міста, яка розташована до мікрорайону Канал.

Окрім того, представник пресслужби 24 ОМБр заявляв, що саме місто уже розбили росіяни. Також Полухін додав, що у разі захоплення всього Часового Яру російська армія зможе отримати тактичну перевагу на висоті, яка розташована над Костянтинівкою, Дружківкою та Краматорськом.