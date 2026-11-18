На Добропільському напрямку тривають активні бойові дії. Ворог навіть пробував йти в механізовані штурми. Однак переважно там роблять ставку на інфільтрацію окупантів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів сержант 2 батальйону 12-ої бригади Азов НГУ Олександр "Хелло". За його словами, зазвичай ворог надає перевагу просуванню малих груп, аби пролізти крізь позиції Сил оборони. Однак іноді трапляються й механізовані штурми.

Що відомо про бої на Добропільському напрямку?

Як наголосив військовий, бували випадки, коли ворог застосовував колони з танками, які сильно обшиті "мангалами". Все це успішно вдалося відбити.

Були спроби прориву, але їх зупинили ще на під'їздах до наших бойових порядків. Ворог пробував застосовувати дими, але це не дало результату. Всі засоби безпілотних систем з артилерією уразили ефективно їх ще на під'їзді,

– зазначив військовий.

Військовий розповів про бої на Добропільському напрямку: дивіться відео 24 Каналу

Він додав, що на фронті фіксують падіння якості особового складу окупантів. І з розвитком наявних засобів ураження стає все складніше проводити повноцінні механізовані штурми. Найчастіше вони завершуються невдачею для ворога.

Тому вони перейшли до тактики інфільтрації малими групами. Бували спроби навіть наодинці просочитися. Для мене це дуже дивно, адже це максимально неефективне використання особового складу. Плюс ми помітили, що вони абсолютно не цінують свій особовий склад. Намагаються просуватися в будь-яку погоду під велику активність розвідувальних і ударних дронів,

– підкреслив військовий.

Раніше військовий Володимир Назаренко розповідав, як росіяни бездарно втрачають життя свого особового складу. Там роблять ставку саме на інфільтрацію.