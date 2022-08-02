Що врятує світ від ядерної війни: ексклюзивний стрім з Даніловим

2 серпня 2022 , 18:55
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На ютубі 24 каналу – ексклюзивний стрім ведучої Дар'ї Кудімової з секретарем Ради нацбезпеки та оборони України Олексієм Даніловим. Вони говоритимуть про війну в Україні та ситуацію у світі.

Зокрема, одними з основних тем онлайн-зустрічі стануть останні події на Донбасі та постачання нової зброї Україні нашими закордонними партнерами. 

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Крім того, у зв'язку із все більшим загостренням геополітичної ситуації у світі, на порядку денному розмови Кудімової та Данілова – загроза ядерної війни та те, що зможе врятувати світ від неї. 

Пряма трансляція на ютубі 24 каналу розпочнеться 2 серпня о 19:00. Переглянути її можна за посиланням.

Ексклюзивний стрім з Олексієм Даніловим: дивіться відео

Актуальна ситуація на фронті війни з росією: коротко

  • Станом на ранок 2 серпня російські військові продовжують спроби штурмувати населені пункти України. Загарбники й далі намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. 
  • Загарбники обстрілюють міста та сели на Слов'янському напрямку. Крім того, з танків та артилерії обстрілюють і Краматорський напрямок. 
  • На Південнобузькому напрямку росіяни роблять усе можливе, що не допустити просування ЗСУ, однак особливих успіхів у них немає. 
Автор: Софія Гусєва