Що врятує світ від ядерної війни: ексклюзивний стрім з Даніловим
2 серпня 2022 , 18:55Читать новость на русском
На ютубі 24 каналу – ексклюзивний стрім ведучої Дар'ї Кудімової з секретарем Ради нацбезпеки та оборони України Олексієм Даніловим. Вони говоритимуть про війну в Україні та ситуацію у світі.
Зокрема, одними з основних тем онлайн-зустрічі стануть останні події на Донбасі та постачання нової зброї Україні нашими закордонними партнерами.
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Крім того, у зв'язку із все більшим загостренням геополітичної ситуації у світі, на порядку денному розмови Кудімової та Данілова – загроза ядерної війни та те, що зможе врятувати світ від неї.
Пряма трансляція на ютубі 24 каналу розпочнеться 2 серпня о 19:00. Переглянути її можна за посиланням.
Ексклюзивний стрім з Олексієм Даніловим: дивіться відео
Актуальна ситуація на фронті війни з росією: коротко
- Станом на ранок 2 серпня російські військові продовжують спроби штурмувати населені пункти України. Загарбники й далі намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
- Загарбники обстрілюють міста та сели на Слов'янському напрямку. Крім того, з танків та артилерії обстрілюють і Краматорський напрямок.
- На Південнобузькому напрямку росіяни роблять усе можливе, що не допустити просування ЗСУ, однак особливих успіхів у них немає.