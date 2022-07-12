Окупанти поцілили у багатоквартирні будинки у Торецькому: моторошні фото

Донбас залишається під постійними обстрілами російського ворога. Не минає й дня, щоб місцеві мешканці не чули вибухів.

Удар по багатоквартирних будинках у Торецькому

Як і в інших областях України, під атаки росіян потрапляє не військова інфраструктура, а цивільна. Здебільшого це житлові будинки.

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Так, ворог на Донбасі продовжує цинічно нищити цивільні будівлі.

ОТУ "Північ" опублікував кадри, на яких видно наслідки обстрілів в Торецькому – поцілили в багатоквартирні будинки. 12 липня російська армія вдарила по цьому місцю.

Зазначається, що наразі інформації щодо загиблих чи поранених місцевих жителів немає.



Окупанти поцілили у багатоквартирні будинки у Торецькому / Фото з фейсбуку ОТУ "Північ"​



Наслідки удару російською ракетою по Торецькому / Фото з фейсбуку ОТУ "Північ"​

На Луганщині деякі райони вже майже не впізнати

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай вкотре наголосив, що російські окупанти завдають значних руйнувань житлу та інфраструктурі Луганщини. Армія противника навіть не звертає на це уваги, адже у них "на прицілі" нібито лише військова інфраструктура.

За словами Гайдая, такі населені пункти Луганської області, як Білогорівка чи Верхньокам'янське, вже майже не впізнати. Але вони, як і Рубіжне раніше, аж ніяк не цікавлять росіян.

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