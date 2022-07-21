росіяни вдарили по Краматорську й Бахмуту, а в Торецьку ракета прилетіла на подвір'я
Джерело:телеграм Павла Кириленка
окупанти продовжують руйнувати Донеччину. Цього разу вони сильно обстріляли Краматорськ і завдали знаяної шкоди в Бахмуті. У Торецьку ракета влучила в приватне подвір'я.
Найбільше руйнувань зафіксовано у Краматорську. Окупанти знищили там школу та обстріляли два машинобудівні заводи. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко 21 липня.
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росія нещадно обстрілює міста Донеччини
Дві школи зруйнували сьогодні російські окупанти – у Краматорську та Костянтинівці. Крім того, цієї ночі була обстріляна промислова частина Краматорська – підприємства Старо- та Ново- краматорські машинобудівні заводи,
– мовиться в повідомленні.
Окупанти вкотре обстріляли центр Бухмута. Ракета, що впала на подвір'я в Торецьку, на щастя, не розірвалася.
Касетним боєприпасом окупанти обстріляли Іванівку Черкаської громади. Там вони пошкодили приватний будинок. Про постраждалих чи загиблих не повідомляють.
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини / Фото Павла Кириленка
Криленко закликає людей евакуюватися. Адже перебувати і області стає щоразу небезпечніше.
Росія цілеспрямовано руйнує наші міста та селища. Не наражайте себе на небезпеку - евакуюйтеся,
– мовиться в повідомленні.
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