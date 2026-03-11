Слов'янськ і Краматорськ – живі міста: комбат відповів, чи повториться сумна доля Добропілля

На Донеччині такі міста як Добропілля чи Білозерське спустошилися ще до того, як туди дійшов фронт. Наразі ж росіяни прагнуть захопити й Слов'янсько-Краматорську агломерацію.

У такому разі це може фактично вважатись контролем над Донецькою областю ворогом. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів командир батальйону безпілотних систем "Сапсани" 30-ї ОМБр Михайло "Депутат" Трач.

Дивіться також ЗСУ здійснили історичний прорив і звільнили сотні кілометрів територій: огляд фронту ISW

Чи повториться сумна доля Добропілля?

Михайло Трач розповів, що Слов'янськ і Краматорськ продовжують жити. За його словами, у містах працюють магазини, деякі підприємства та комунальні служби.

Звісно, людей стало менше, ніж було. Дух війни відчувається, коли є обстріли – КАБи, ракети, РСЗВ і навіть поодинокі FPV-дрони, які залітають на околиці,

– додав комбат 30-ї ОМБр.

Ситуація у містах може змінитись, якщо фронт буде у 10 – 15 кілометрах від них. Тоді, як пояснив "Депутат", вони опиняться у зоні досяжності російських FPV-дронів. Вони будуть нести небезпеку, через яку людям доведеться виїжджати.

За даними Генштабу, активність боїв на Краматорському напрямку дещо нижча, ніж на інших. Комбат Трач припускає, що наразі російська армія намагається "закрити питання" з Костянтинівкою. Опісля противник може перекинути сили для просування у напрямку Дружківки та Краматорська.

Для того щоб розпочинати наступальну операцію на Краматорськ, їм треба вирівняти фронт. З боку Слов'янська також є наші вклинення, які треба вирівняти,

– пояснив військовий.

Останні новини з фронту