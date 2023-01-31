У Донецьку – спалах особливо небезпечних інфекцій серед окупантів: яка причина
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти продовжують помирати в Україні не лише внаслідок майстерних дій бійців Сил оборони. Їх також підкошують особливо небезпечні інфекції.
Про це розповіли у зведенні Генштабу ЗСУ 31 січня. Загарбники хворіють у Донецьку.
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Серед окупантів значно зросла кількість захворювань на особливо небезпечні інфекції
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що в тимчасово окупованому Росією Донецьку значно зросла кількість захворювань на особливо небезпечні інфекції. Страждають від цього військовослужбовці російських окупаційних військ та найманці ПВК "Вагнера".
Причина – доволі проста. Спалах захворюваності може бути пов'язаним з відсутністю нормальних санітарно-гігієнічних умов у місцях розташування підрозділів загарбників.
Окупанти наступають, попри великі втрати
- Попри шалені втрати, яких щоденно зазнають росіяни, вони продовжують атакувати позиції українських підрозділів та йти в наступ. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зауважили, що ворог не припиняє наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках.
- Водночас серед особового складу противника спостерігається зневіра. Вони не впевнені у рішеннях, які ухвалює військово-політичне керівництво Росії. Окрім того, інтенсивність бойових дій добряче виснажило окупантів.
- Станом на 31 січня втрати Росії становлять 127,5 тисячі бійців. Лише впродовж останньої доби ЗСУ ліквідували 850 окупантів.
- Також за добу у ворога стало менше на 9 бойових броньованих машин, 1 артилерійську систему, 1 РСЗВ, 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня.