У Донецьку – спалах особливо небезпечних інфекцій серед окупантів: яка причина

Російські окупанти продовжують помирати в Україні не лише внаслідок майстерних дій бійців Сил оборони. Їх також підкошують особливо небезпечні інфекції.

Про це розповіли у зведенні Генштабу ЗСУ 31 січня. Загарбники хворіють у Донецьку.

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Серед окупантів значно зросла кількість захворювань на особливо небезпечні інфекції

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що в тимчасово окупованому Росією Донецьку значно зросла кількість захворювань на особливо небезпечні інфекції. Страждають від цього військовослужбовці російських окупаційних військ та найманці ПВК "Вагнера".

Причина – доволі проста. Спалах захворюваності може бути пов'язаним з відсутністю нормальних санітарно-гігієнічних умов у місцях розташування підрозділів загарбників.

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