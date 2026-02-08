Ситуація складна: Шмигаль розповів, що допомогло втримати енергосистему після масованих ударів

Міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі після масованих російських атак залишається складною. Енергетики поступово відновлюють пошкоджені об’єкти, запускають додаткові генеруючі потужності та стабілізують систему за рахунок імпорту електроенергії з ЄС.

Про це розповів міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками Штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.

Якою є ситуація в енергосистемі України?

За словами Шмигаля, ситуація з електропостачанням залишається напруженою через значні пошкодження після нічної атаки Росії 7 лютого. Аварійно-відновлювальні роботи тривають відповідно до затверджених графіків, а одним із комплексних рішень є запуск додаткових потужностей генерації. Зокрема, у Києві вже сьогодні планують ввести в роботу ще 9 мегават.

Шмигаль також зазначив, що 8 лютого зафіксували найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії, що дозволило втримати енергосистему після масованих атак та зменшити дефіцит.

Крім того, спільно з Мінрозвитку триває робота із залучення та розподілу обладнання від міжнародних партнерів. Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала 27 тисяч тонн гуманітарної допомоги, з яких понад 25 тисяч тонн уже передано в регіони.

За останні два тижні на хаби Міненерго надійшло 17 гуманітарних вантажів від 11 країн.

"За цей же період відвантажили регіонам 774 генератори та 40 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок, котлів та інше обладнання. Очікуємо надходження ще 798 генераторів, 117 трансформаторів та 120 котлів і когенераційних установок", – розповів Шмигаль.

Чого очікувати в енергетиці у найближчі дні?