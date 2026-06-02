Росія безуспішно атакує по всьому фронту, а ЗСУ просунулися під Покровськом: звіт та карти ISW

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 1 червня. Аналітики також оновили карти бойових дій.

Яка ситуація на фронті? 1 червня російські війська продовжили наступальні операції на північ та південний схід від міста Суми , але не просунулися вперед.

Українські війська утримують позиції у Вовчанську на Харківщині, попри заяви Росії про повне захоплення міста.

1 червня росіяни продовжували обмежену наземну активність на південний схід від Великого Бурлука , але не просунулися вперед.

Вони також проводили місії з інфільтрації на північний схід та південний схід від Куп'янська . Геолокаційні кадри, опубліковані 1 червня, показують, що українські війська завдають ударів по російських позиціях на захід від Фиголівки та в західній Курилівці після того, що, за оцінками ISW, було місією російської інфільтрації.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 червня, показують, що українські війська завдають ударів по російських позиціях на захід від Фиголівки та в західній Курилівці після того, що, за оцінками ISW, було місією російської інфільтрації. 1 червня у ЗСУ повідомили, що нещодавно очистили Новоплатонівку на північ від Борової від російських диверсантів. Ситуація на фронті / Карти ISW Ворожі війська продовжили наступальні операції на Слов'янському напрямку 1 червня, але не досягли підтвердженого прогресу. Командир роти українських безпілотників, що діяла на цьому відтинку фронту, 1 червня повідомив, що окупанти продовжують проводити інфільтрацію невеликими групами для накопичення сил поблизу українських позицій.

1 червня російські війська продовжили інфільтрацію в Костянтинівці та поблизу неї, але не досягли підтвердженого просування. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 травня, показують український авіаудар по російських позиціях у західній Костянтинівці після того, що, за оцінкою ISW, було місією інфільтрації.

Ворог продовжував обмежені наступальні операції в тактичному районі Добропілля 1 червня, але не просунувся вперед.

Повідомляється, що активність українських безпілотників на передовій у Покровському напрямку перешкоджає зусиллям Росії щодо накопичення військ у Покровську та блокує ротацію російських військ. Також ЗСУ нещодавно просунулися на цьому напрямку, а саме на північний схід від Родинського.

1 червня російські війська продовжували обмежену наземну активність на Новопавлівському напрямку , але не просунулися.

Вони продовжували обмежені неуспішні наступальні операції й на Олександрівському напрямку.

Росіяни вели наступальні операції й на Гуляйпільському напрямку 1 червня, але не досягли підтвердженого просування. В ISW зауважили, що деякі російські мілблогери продовжують значно перебільшувати просування Росії на цьому напрямку. Так, один із них стверджував, що російські війська досягли околиць Любицького, яке насправді розташоване приблизно за 11 кілометрів від найдальшої точки російського проникнення та приблизно за 15 кілометрів від найдальшої точки російського просування.

Російські війська продовжили наступальні операції на захід та південний захід від Оріхова 1 червня, але теж не просунулися.

Окупанти провели обмежені наступальні операції також на схід від Херсона поблизу Антонівського мосту, але безуспішно. До слова, 1 червня стало відомо, що Сили оборони провели технологічну зачистку Новоплатонівки на Харківщині. Населений пункт залишається під контролем українських військ. А у DeepState зауважили, що вперше з 2023 року приріст окупованої території для ворога став від'ємним . Російські війська у травні окупували 14 квадратних кілометрів української території.