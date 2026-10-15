ЗСУ мали успіхи на Сумщині – що відбувається на інших напрямках: оновлений звіт та карти ISW

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 14 жовтня. Аналітики також оновили карти бойових дій.

Про це повідомляє ISW. Яка ситуація на фронті Українські сили нещодавно просунулися вперед або утримували позиції на північний схід від міста Суми. На геолокованих кадрах, опублікованих 11 жовтня, видно, як російські війська завдають ударів по українських підрозділах на схід від Миропілля – району, де, за твердженнями російських джерел, раніше утримували позиції російські війська. Один із російських "воєнкорів" заявив, що українські сили проводять контратаки поблизу Іволжанського (на північ від міста Суми). 13 та 14 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківської області, проте не досягли просування. Російські офіційні особи та "воєнкори" продовжують поширювати безпідставні твердження про нібито оточення українських сил у північно-східній частині Харківської області, але ISW продовжує оцінювати ситуацію таким чином, що російські джерела викривляють реальний стан справ на місцях, оскільки жодних доказів оточення українських сил у північно-східній частині Харківської області немає. Ситуація на фронті / ISW 14 жовтня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на Куп'янському напрямку , проте ISW не зафіксував жодних ознак просування російських сил.

, проте ISW не зафіксував жодних ознак просування російських сил. Окупанти вели обмежені наступальні дії на Борівському напрямку , проте жодних ознак просування російських сил теж нема.

, проте жодних ознак просування російських сил теж нема. 13 та 14 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на північний схід і південний схід від Лимана , проте не досягли просування.

, проте не досягли просування. Також Росія продовжувала безуспішні наступальні дії на схід від Слов'янська – поблизу Кривої Луки, Миколаївки, Пискунівки та Калеників. 13 жовтня один із російських "воєнкорів" заявив, що українські сили припинили контратаки через річку Сіверський Донець – з району Озерного (на північному березі річки, на схід від Слов'янська) у напрямку Кривої Луки (на південному березі), – проте продовжують контратакувати в інших місцях.

– поблизу Кривої Луки, Миколаївки, Пискунівки та Калеників. 13 жовтня один із російських "воєнкорів" заявив, що українські сили припинили контратаки через річку Сіверський Донець – з району Озерного (на північному березі річки, на схід від Слов'янська) у напрямку Кривої Луки (на південному березі), – проте продовжують контратакувати в інших місцях. 13 та 14 жовтня російські війська продовжували наступальні дії в межах Костянтинівки та поблизу неї, проте підтвердженого просування зафіксовано не було.

та поблизу неї, проте підтвердженого просування зафіксовано не було. Армія Росії продовжує спроби вийти до адміністративного кордону Дніпропетровської області , діючи з району Покровська. 13 жовтня речник однієї з українських бригад, що діють на Покровському напрямку , повідомив, що російські війська змістили акцент своїх зусиль: замість районів Удачного та Котлиного вони зосередилися на Сергіївці. Це рішення було прийнято після оцінки, згідно з якою Сергіївка є найбільш підходящим місцем для створення плацдарму для подальших наступальних дій у напрямку адміністративного кордону Дніпропетровської області.

, діючи з району Покровська. 13 жовтня речник однієї з українських бригад, що діють на , повідомив, що російські війська змістили акцент своїх зусиль: замість районів Удачного та Котлиного вони зосередилися на Сергіївці. Це рішення було прийнято після оцінки, згідно з якою Сергіївка є найбільш підходящим місцем для створення плацдарму для подальших наступальних дій у напрямку адміністративного кордону Дніпропетровської області. Міністерство оборони Росії у рамках кампанії когнітивної війни, спрямованої на перебільшення успіхів на полі бою, стверджує, що бойові дії ведуться на нереалістично великій відстані від лінії фронту – зокрема на Новопавлівському та Олександрівському напрямках . Так, 13 жовтня російське оборонне відомство заявило, що угруповання військ "Схід" проводило наступальні дії поблизу Тарасівки, що на північний захід від Новопавлівки і приблизно за 16 кілометрів від найвіддаленішої точки, де, за оцінками, просунулися російські війська на цьому напрямку, а також поблизу Гаврилівки – на північний схід від Олександрівки і приблизно за 15 кілометрів від найвіддаленішої точки російського просування в цьому районі.

та . Так, 13 жовтня російське оборонне відомство заявило, що угруповання військ "Схід" проводило наступальні дії поблизу Тарасівки, що на північний захід від Новопавлівки і приблизно за 16 кілометрів від найвіддаленішої точки, де, за оцінками, просунулися російські війська на цьому напрямку, а також поблизу Гаврилівки – на північний схід від Олександрівки і приблизно за 15 кілометрів від найвіддаленішої точки російського просування в цьому районі. Також росіяни перебільшують свої успіхи на Гуляйпільському напрямку . Водночас, за наявною інформацією, російське військове командування накопичує сили на цьому напрямку.

. Водночас, за наявною інформацією, російське військове командування накопичує сили на цьому напрямку. Російські джерела стверджували, що 13 та 14 жовтня російські війська продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області , тоді як українські сили проводили контратаки в цьому районі. Однак ISW не виявив жодних доказів просування російських військ.

, тоді як українські сили проводили контратаки в цьому районі. Однак ISW не виявив жодних доказів просування російських військ. Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про активність наземних сил на Херсонському напрямку 14 жовтня. До слова, 14 жовтня стало відомо, що Сили оборони звільнили нові населені пункти під час операції "Вівальді". Йдеться про села на півночі Донеччини.