Сили оборони відновили положення у Шевченку, ворог окупував Зелене, – Deep State
У ніч на 14 січня аналітики оновили мапу бойових дій. Українські захисники відновили положення в селищі Шевченко Покровського району. Росіяни могли окупувати Зелене, окрім того, просунулися в районі 11 населених пунктів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.
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Яка ситуація на фронті 14 січня: оновлена мапа Deep State
Сили оборони відновили положення у Шевченку. Це селище в Покровському районі Донецької області.
Де розташоване селище Шевченко: дивіться на карті
За даними Deep State, російські загарбники могли окупувати Зелене. Це село розташоване приблизно за 9 кілометрів від Покровська.
Росіяни могли окупувати Зелене: дивіться на карті
Також у Deep State повідомили про просування ворога в Торецьку, Піщаному, Ясеновому, Новому Комарі, біля Воздвиженки, Удачного, Успенівки, Новоєлизаветівки, Слов'янки, Нескучного та Андріївки.
Агресор просунувся в Торецьку: дивіться на карті
Зауважимо, Піщане – це Куп'янський напрямок; Ясенове – Курахівський; Воздвиженка, Удачне, Успенівка, Новоєлизаветівка та Андріївка – Покровський; Нескучне – Петропавлівський напрямок.