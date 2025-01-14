Сили оборони відновили положення у Шевченку, ворог окупував Зелене, – Deep State

У ніч на 14 січня аналітики оновили мапу бойових дій. Українські захисники відновили положення в селищі Шевченко Покровського району. Росіяни могли окупувати Зелене, окрім того, просунулися в районі 11 населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.

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Яка ситуація на фронті 14 січня: оновлена мапа Deep State

Сили оборони відновили положення у Шевченку. Це селище в Покровському районі Донецької області.

Де розташоване селище Шевченко: дивіться на карті

За даними Deep State, російські загарбники могли окупувати Зелене. Це село розташоване приблизно за 9 кілометрів від Покровська.

Росіяни могли окупувати Зелене: дивіться на карті

Також у Deep State повідомили про просування ворога в Торецьку, Піщаному, Ясеновому, Новому Комарі, біля Воздвиженки, Удачного, Успенівки, Новоєлизаветівки, Слов'янки, Нескучного та Андріївки.

Агресор просунувся в Торецьку: дивіться на карті

Зауважимо, Піщане – це Куп'янський напрямок; Ясенове – Курахівський; Воздвиженка, Удачне, Успенівка, Новоєлизаветівка та Андріївка – Покровський; Нескучне – Петропавлівський напрямок.