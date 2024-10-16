Путін з допомогою КНДР хоче компенсувати мобілізацію в Росії: огляд фронту від ISW

Аналітики ISW розповіли, що російський диктатор Путін використовує угоду з Північною Кореєю, щоб уникнути мобілізації в Росії. Також фахівці повідомили, що Кремль продовжує спроби захопити Схід України.

Фахівці американського Інституту вивчення війни заявили, що російська армія модернізувала ударні безпілотники "Шахед" й тепер вони літають швидше і на більшій висоті.

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Чому Путін намагається залучити війська Північної Кореї

Кремль, ймовірно, використовує нещодавню угоду про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю, укладену в червні 2024 року, частково для того, щоб компенсувати вимоги щодо формування російських військ і безпеки кордонів, ще більше зміцнюючи зобов'язання президента Росії Владіміра Путіна уникати мобілізації якомога довше,

– кажуть в ISW.

Також українські ЗМІ 15 жовтня повідомили з посиланням на анонімні джерела військової розвідки, що російська 11 повітряно-десантна бригада (ВДВ) формує "батальйон" чисельністю 3000 осіб, укомплектований громадянами Північної Кореї (чисельний склад значно перевищує чисельність батальйону).

Ба більше, українські розвідувальні джерела зазначили, що "батальйон", ймовірно, залучать в оборонних операціях Росії в Курській області й що до 18 північнокорейських солдатів вже дезертувати зі своїх позицій в Брянській і Курській областях до того, як підрозділ залучили до бойових дій.

Важливо. Фахівці ISW написали з посиланням на слова військовослужбовця, який служить у мобільному підрозділі протиповітряної оборони ЗСУ, що російські безпілотники "Шахед" раніше були дуже повільними, важко маневровими та могли літати виключно на малих висотах. Так Росія модернізувала компоненти дронів, щоб вони могли літати швидше і вище. Проте наші мобільні вогневі групи також вдосконалили своє обладнання і тактику та без проблем ліквідовують ворожі ударні БпЛА.

Що відбувається на Курщині

На Курському напрямку вороги нещодавно просунулися до східного краю українського виступу на тлі боїв уздовж усього виступу 15 жовтня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 жовтня, показують, як російські війська просуваються до бурелому на північний захід від Уланок (на південний схід від Суджі) під час приблизно взводний механізований штурм,

– кажуть аналітики.

Вони цитують заяву російського блогера, який заявив, що там наступають:

частини 40 та 810 морських піхотних бригад (Тихоокеанський і Чорноморський флоти відповідно),

30 мотострілецького полку (72-а мотострілецька дивізія 44-го армійського корпусу (АК) Ленінградського військового округу (ЛВО).



Яка ситуація на Курщині

Також ISW кажуть, що останнім часом ISW спостерігала елементи 40 бригади морської піхоти, які діяли біля Золотої Ниви (прикордонний район Донецько-Запорізької області). Станом на 11 жовтня це свідчить про те, що російське військове командування, можливо, нещодавно передислокувало частину 40 бригади на Курщину.

Також російські блогери бідкались на погану організацію російської протитанкової оборони в Курській області, стверджуючи, що встановлення блокпостів із "зубами дракона" призвело до випадкового ураження мирного населення та загибелі військовослужбовців. Зокрема, в ISW написали, що:

російське інсайдерське джерело стверджувало, що російський рятувальник, який їхав евакуаційним автомобілем по дорозі в Рильському районі Курської області, врізався в зуби дракона в темряві, спричинивши серйозні пошкодження автомобіля;

російські мілблогери стверджували, що "десятки" російських військовослужбовців і цивільних осіб загинули внаслідок нещасних випадків, пов'язаних із зубами дракона в Курській області, припускаючи, що між російськими польовими командирами, місцевими правоохоронними органами та інженерними військами існує надзвичайно поганий зв'язок щодо будівництва таких укріплень.

Яка ситуація у Харківській області

На геолокаційних кадрах за 14 жовтня видно, як українські безпілотники відбивають взводну атаку росіян підрозділів 155 окремої морської піхотної бригади біля кордону Бєлгородської та Харківської області в населеному пункті Журавліївка – безпосередньо на міжнародному кордоні на північ від Харкова.

Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на півночі Харківської області 15 жовтня, але не зробили жодного підтвердженого просування,

– кажуть фахівці.

До речі, Генштаб писав, що ворог намагався штурмувати наші позиції біля Вовчанська та Стариці.



Аналітики ISW пояснили ситуацію на Харківщині

Що змінилось на Сході України

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна 14 і 15 жовтня,

– кажуть ISW.

Також геолокаційні кадри, опубліковані 15 жовтня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в південно-східну Колісниківку – тобто на південний схід від Куп'янська.

Окрім того, російські мілблогери писали, що російські війська перекрили трасу Куп'янськ – Борова в районі Кругляківки (на північний захід від Сватового) та просунулися на один кілометр від балки Журавка в напрямку Макіївки (на північний захід від Кремінної) і на 1,4 кілометра в напрямку Тернів (на захід від Кремінної). Проте ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.



Що відбувається на Луганщині

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов 15 жовтня заявив про обов'язкову евакуацію з Куп'янська, Кіндрашівки, Курилівці та Боровій громадах (включно з Куп'янськом) у зв'язку з "загостренням військової обстановки" в цьому районі.

Російські війська продовжували наступати на:

північний схід від Куп'янська біля Синьківки, Кучерівки, Першотравневого та Голубівки;

на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки;

на південний схід від Куп'янська в районі Лозової, Новоосинового, Піщаного, Глушківки, Кругляківки, Колісниківки, Степової Новоселівки та в бік Грушівки;

на захід від Сватового поблизу Вишневого;

на південний захід від Сватового біля Новоєгорівки, Макіївки, Новолюбівки, Греківки, Ямполівки, Невського;

на захід від Кремінної біля Торського, Тернів і Зарічного.

У Донецькій області 15 жовтня російські війська продовжували наступ на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, у районі Часового Яру, та жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські війська наступали на північний схід від Часового Яру в районі Оріхово-Василівки; на північ від Часового Яру біля Калинівки; на південь від Часового Яру в районі Предтечиного і Диліївки.



Яка ситуація в Часовому Яру

Щодо Торецька, то росіяни просунулися біля міста на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі 15 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 жовтня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Ню-Йорка.

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська, згідно з геолокаційними даними, ворог просунувся в західному Красному Яру, що на південний схід від Покровська.

Вороги здійснили наступ від Курахового в районі Максимільянівки та Георгіївки, та не здійснили підтвердженого наступу.

Росія продовжувала наступальні дії на північний схід від Вугледара в районі Костянтинівки, Антонівки, Катеринівки та Водяного; і на північний захід від Вугледара біля Богоявленки.