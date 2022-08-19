Ворожі десантники на Півдні у бою зустрілися із ЗСУ – окупанти зазнали суттєвих втрат і відійшли

Окупанти досі намагаються покращити своє становище на Півдні. Проте українські захисники успішно відбивають їхні атаки.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні залишається складною, але контрольованою силами оборони. Загарбники продовжують вести бойові дії на займаному рубежі оборони та часом намагаються протидіяти штурмовим діям ЗСУ.

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ЗСУ відбивають атаки ворога на Півдні

Українські підрозділи протягом доби 18 серпня двічі проводили наступальні дії, щоб звільнити нові населені пункти на Півдні. Під час однієї з атак, захисники зустрілися з двома російськими десантно-штурмовими підрозділами.

Під час зустрічного бою окупантам завдали вогневого ураження. Внаслідок цього росіяни були змушені відійти на вихідні позиції, втративши:

танки,

броньовану техніку,

особовий склад.

Обмінний фонд поповнився двома полоненими окупантами,

– додали в ОК "Південь".

У відповідь на наступ ЗСУ окупанти намагалися провести штурм в напрямку Олександрівка – Станіслав. Проте успіху вони не мали, тож також відійшли з втратами.

Загалом за добу росіяни 7 разів атакували авіацією позиції захисників та населені пункти вздовж лінії зіткнення. На щастя, усі удари минули без втрат.

Окрім цього, серед дня окупанти завдали удару з реактивної системи залпового вогню "Смерч" по Миколаївщині. Внаслідок обстрілу в Галициновому:

зазнали пошкоджень кілька житлових будинків,

зруйнувалася будівля пожежної частини,

знищився пожежний автомобіль,

один цивільний зазнав поранень.

Своєю чергою, в самому Миколаєві росіяни вкотре атакували об'єкти портової інфраструктури. На щастя, обстріл минув без людських втрат.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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