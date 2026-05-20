Сили оборони мають просування на ключових напрямках, тоді як ворог лише імітує успіхи: карти ISW

Ситуація на фронті залишається складною та напруженою, однак українські військові зберігають перевагу на окремих ділянках. Зокрема, Сили оборони нещодавно просунулися на півночі Харківської області, а також на Куп’янському та Гуляйпільському напрямках.

Про це ідеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Де змінилась карта фронту?

За даними геолокаційних відеозаписів за 19 травня, українське військо утримують позиції в південному Синельниковому та західному Лимані, що на північний схід від Харкова.

Присутність українських сил у Синельниковому та Лимані свідчить про те, що російські сили, ймовірно, проникли навколо українських позицій у південному Синельниковому та західному Лимані, а не захопили їх,

– додають експерти.

На півночі Харківської області окупанти провели місію з інфільтрації. На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 19 травня, видно п'ятьох російських військовослужбовців, які піднімають прапори на півдні Волохівки (на північний схід від Харкова). Водночас у Міноборони країни-агресорки заявляють, що їхні війська захопили цей населений пункт. Однак аналітики ISW вважають, що такі "підняття прапорів" – лише частина інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на перебільшення російських успіхів та створення враження, нібито лінія фронту рухається, хоча факти цього не підтверджують.

На Куп'янському напрямку російські війська нещодавно проникли в район Курилівки на південний схід від Куп'янська. Опубліковані 17 – 18 травня геолокаційні кадри свідчать про бої в центральній та південній частинах населеного пункту: українські військові завдавали ударів по російських позиціях, а російські сили, ймовірно, намагалися закріпитися в цьому районі.

Цікаво, що пов'язаний із Кремлем російський мілблогер 19 травня визнав, що відео, на яких російські військові нібито діють у Боровій з 18 травня, є фейковими. За його словами, поширення подібних маніпулятивних "доказів" лише знецінює реальні успіхи російських сил.

У тактичному районі Костянтинівка–Дружківка зафіксовано спроби російських військ провести інфільтраційні дії. Геолокаційні кадри свідчать про бої в районі Молочарки на північ від Костянтинівки, де українські сили завдавали ударів по виявлених російських позиціях. Водночас інші відеоматеріали показують атаки російських військ по українських позиціях у самій Костянтинівці, у районах, які раніше могли перебувати під їхнім контролем.

Аналітики пишуть, що російські війська продовжують формувати умови для можливих наступальних дій на північний схід від Костянтинівки. Українська бригада в районі Костянтинівки – Дружківки повідомила 19 травня, що противник у нічний час підтягує резерви, накопичує штурмові групи та організовує логістику з використанням автотранспорту поблизу Часового Яру.

Українські війська, за даними геолокаційних відео від 18 травня, нещодавно просунулися в напрямку Гуляйполя, зокрема в північній частині населеного пункту Зелене. Водночас ті ж матеріали фіксують російські обстріли українських позицій у районі на північний схід від Гуляйпільського, де раніше, за даними російських джерел, могли перебувати їхні підрозділи.

На яких напрямках лінія фронту не змінилась?

Аналітики ISW повідомили, що ворожі війська 19 травня продовжили спроби наступу на півночі Сумської області, однак успіху не досягнули.

Також 19 травня вороже військо продовжило штурми українських позицій на Слов'янському напрямку, але просувань не зафіксовано.

Командир українського батальйону на Лиманському напрямку повідомив 19 травня, що російські війська активніше застосовують безпілотники "Молнія" та використовують їх для засідок. За його словами, це суттєво ускладнює українську логістику в районі бойових дій.

У вівторок російські війська здійснювали обмежені наземні атаки в районі Добропілля, однак просунутися вперед їм не вдалося. Також на Покровському напрямку вони продовжили наступальні дії, але були зупинені українськими контратаками – це не дозволило змінити лінію фронту.

19 травня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на Новопавлівському та Олександрівському напрямках. Водночас просунутися вперед їм не вдалося.

Того ж дня російські війська продовжували обмежені наземні атаки на заході Запорізької області, однак просунутися не змогли. За даними ISW, українські сили здійснювали контратаки, що стримували наступальні дії противника в цьому районі.

Аналогічна ситуація на Херсонському напрямку.

Важливо! Військовослужбовець, політолог Кирило Сазонов в ефірі 24 Каналу зауважив, що наразі найскладніші проблеми для російських військ спостерігаються на Донеччині та на Запоріжжі. За його словами, гучні заяви про наступи не відповідають реальній ситуації на полі бою. На фронті російські війська фактично втратили можливість швидкого просування, оскільки бойові дії дедалі більше переходять у формат виснаження. Через значну зону ураження штурмові підрозділи зазнають втрат ще до того, як можуть розвинути будь-який успіх. Фактично сторони застрягли в позиційних боях, адже широка "кілзона" суттєво ускладнює будь-які спроби просування вперед.

Що відомо про втрати ворога?

Станом на 20 травня 2026 року Росія втратила близько 1 352 070 особового складу, 11 943 танки та 1 388 засобів ППО. Тоді як за останню добу Сили оборони ліквідували 920 росіян, 3 танки та 2 засоби ППО.

Заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса у коментарі 24 Каналу повідомив, що вперше з 2023 року ЗСУ відвоюють більше територій, ніж втрачають. Тоді як ворожі війська збільшили втрати за окупований квадратний кілометр удвічі в порівнянні з минулим роком.

Внаслідок ефективних ударів українських військ по російських важливих об'єктах Росія втратила близько 10% нафтопереробки. Це змусило російські нафтові компанії зупиняти свердловини. Водночас через комплексний тиск дефіцит державних доходів Росії за п'ять місяців перевищив річні плани, а деякі регіони фактично перебувають у стані банкрутства.