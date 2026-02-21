ЗСУ тримають росіян в оточенні у Куп'янську та мають успіх на півдні: огляд фронту від ISW
- Сили оборони України змогли покращити позиції на півночі Харківської області, на Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках.
- Російські війська не досягли успіху на більшості напрямків, зокрема на Куп'янському, Слов'янському, Костянтинівка-Дружківка та Херсонському.
Ворожі підрозділи продовжують наступальні дії практично на всіх напрямках фронту. Та попри масовані штурми й заяви пропагандистів про "просування", на більшості ділянок російська армія успіху не досягла.
Подекуди Сили оборони змогли контратакувати та покращити свої позиції. Карту фронту за останні дні проаналізували аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Як змінилась ситуація на фронті станом на сьогодні?
- У п'ятницю, 20 лютого, підрозділи окупантів намагались просунутись вперед на півночі Сумської області, втім успіху не досягнули. Протягом 19 та 20 лютого противника атакував на північний схід від міста Суми поблизу Водолаг, Олексіївки, Малої Корчаківки, Яблунівки та Нової Січі, а також у напрямку Храпівщини. Водночас, за словами російського воєнкора, українські війська контратакували поблизу Краснопілля.
- Аналітики стверджують, що Сили оборони утримують позиції або мали успіх на півночі Харківської області. Згідно з даними із російськими ЗМІ, противник нібито просунувся на північний схід від Харкова, поблизу Симинівки.
- Також наступальні дії ворога продовжились на північний схід від Великого Бурлука поблизу Чугунівки та Хатнього, а також у напрямку Зарубинки. Втім успіху на цій ділянці фронту вони не досягнули.
- Російські війська не полишають мету форсувати річку Оскіл у Харківські області. На Куп'янському напрямку попри намагання окупувати бодай щось, російська армія успіху не має. За даними речника Об'єднаних сил Збройних сил України Віктора Трегубова, в оточенні Сил оборони у Куп'янську залишилося лише приблизно 30 російських військовослужбовців.
- Росіяни намагались штурмувати позиції української армії й на Боровському напрямку. Втім, за даними аналітиків, прогресу не досягли.
- На Слов'янському напрямку російські війська атакували поблизу та в межах самого Лимана, поблизу Ярової та Соснового, Ставок та Дробишевого, Зарічного, Закітного, Дронівки, Озерного, Ямполя, Різниківки, Рай-Олександрівки, Кривої Луки, Званівки, Васюківки та Никифорівки. Успіху наступальних дій противника не зафіксовано.
- 20 лютого російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Костянтинівка-Дружківка, але не просунулися вперед. Російське командування повідомляє про нібито захоплення населеного пункту Мінківка, що на північний схід від Костянтинівки, але, за словами командира українського батальйону безпілотників, противник не має контролю над цим селом – бої тривають.
- На Добропільському напрямку російські війська атакували на південний схід від Добропілля поблизу Заповідного, але не просунулись уперед.
- Ворог намагався атакувати на Покровському напрямку, зокрема поблизу самого Покровська, поблизу Гришина та у напрямку Новоолександрівки, поблизу Родинського, Затишок, Мирнограда, Котлиного, Удачного та Молодецького. Попри заяви пропагандистських мілблогерів про нібито просування на північ від Удачного, геолокаційні кадри за 20 лютого показують, що передній край зони бойових дій на цьому напрямку не змінився.
- Українські війська нещодавно мали успіх й просунулися на Новопавлівському напрямку. Згідно з геолокаційними відеозаписами, Сили оборони нещодавно просунулися у східній Новопавлівці. Водночас окупанти намагались просунутись у напрямку самої Новопавлівки, поблизу Муравки, Новомиколаївки та Філії.
- 20 лютого російські війська продовжили наступальні операції на Олександрівському напрямку, але не просунулися вперед.
- На Гуляйпільському напрямку обидві сторони мали успіх. Українські війська нещодавно просунулися на захід від Залізничного, що на захід від Гуляйполя. Тим часом російські війська зуміли зайняти позиції на схід та захід від Залізничного. Геолокаційні кадри за 19 лютого, показують, що Сили оборони завдають ударів по живій силі противника у північній Злагоді. що на північний схід від Гуляйполя. Український військовий оглядач Костянтин Машовець 20 лютого повідомив, що українські контратаки успішно стримують наступальні операції ворога.
- 20 лютого російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, зокрема біля Загірного, Степового, Малих Щербаків, Степногірська та Приморського. Успіхів на цій ділянці фронту ворог не досягнув.
- 19 та 20 лютого російські війська продовжували обмежені наземні атаки на Херсонському напрямку, зокрема у напрямку Антонівського мосту, але не просунулися вперед.
Карта бойових дій від ISW: дивіться фото
Що відомо про втрати ворога?
Лише за останню добу Сили оборони ліквідували 1 010 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення кількість вбитих російських солдатів сягає близько 1 258 890 осіб.
Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу повідомив, що російська армія на Куп'янському напрямку зазнає більших втрат, ніж Сили оборони. За попередніми оцінками, співвідношення може досягати 1 до 27.
За ніч 20 лютого українські підрозділи СБС за допомогою ударного безпілотника FP-2 знищили три системи ППО противника.