Контратаки ЗСУ стримують російський наступ на низці напрямків: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують атакувати українські позиції на різних напрямках фронту. Останнім часом їхні наступальні операції безрезультатні.

Детальніше про зміни на фронті йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW) від 23 липня.

Як змінилась ситуація на фронті?

За наведеними даними аналітиків, на півночі Сумської області російські війська продовжували наступальні дії. Водночас фахівці не підтверджують просування противника, оскільки українські військові проводили контратаки.

На півночі Харківщини, а також у напрямку Великого Бурлука росіяни теж атакували, але успіхів не досягли. Також не підтверджено просування ворога після наступальних дій на Куп'янському та Боровському напрямках.

Російська армія також без результатів атакувала на Слов'янському напрямку. Геолокаційні кадри показали удари по українських позиціях на півночі Лиману, що, за оцінкою аналітиків, свідчить про контроль Сил оборони над районом всупереч заявам Росії.

Аналітики встановили, що наприкінці червня росіяни інфільтрувались в районі Костянтинівки та Дружківки. Свідчать про це архівні кадри, геолоковані 22 липня, на яких видно удари захисників по позиціях окупантів у східній частині Костянтинівки та північно-східній частині Новодмитрівки після спроби проникнення.

Зміни на фронті за 23 липня / Карти ISW

Також на Донеччині противник діяв на Покровському, Новопавлівському та Олександрівському напрямках. Там теж аналітики не зафіксували просування росіян.

Крім того, безуспішні наступальні операції окупантів продовжувались на Гуляйпільському напрямку та в західній частині Запорізької області.

Водночас ані російські, ані українські сили не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, міноборони Росії переконує свого диктатора Володимира Путіна у тому, що окупанти зможуть досягти поставлених цілей до кінця 2026 року. Водночас аналітики вважають такий сценарій малоймовірним. Адже темпи росіян на фронті суттєво сповільнилися і наразі складно оцінити, чи зможуть вони коли-небудь захопити усю Донеччину.