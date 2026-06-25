Ворог й далі суне на позиції оборонців, успіх є на одному напрямку: огляд фронту від ISW

Попри справді масштабні втрати на полі бою противник не зупиняється й продовжує наступати на ключових напрямках. Незначні успіхи фіксуються на Олександрівському напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Як змінилась лінія фронту на 25 червня?

Російські війська здійснили спроби проникнення на півночі Сумщини. Бої тривають у районах Бачківська, Писарівки та Нової Січі, що може свідчити про інфільтрацію окупантів у прикордонні населені пункти. Водночас Міноборони Росії заявило про нібито захоплення Ізволжанського, однак українське угруповання військ спростувало цю інформацію, наголосивши, що село залишається під повним контролем Сил оборони України.

Також інфільтраційні операції ворог провів на півночі Харківщини. Після цього українські сили атакували російські позиції поблизу Козачої Лопані.

24 червня російський мілблогер заявив, що українські війська контратакували поблизу Амбарного та Хатнього – обидва населені пункти на північний схід від Великого Бурлука.

23 червня українські сили завдали ударів по російських позиціях у південній Глушківці, що на південний схід від Куп'янська. Аналітики припускають, що перед цим російські війська провели місію з інфільтрації.

24 червня окупанти атакували між Загризовим, що на північний схід від Борової, а також Боровою.

На Слов'янському напрямку ворожі війська також намагались здійснити інфільтраційні місії, однак українські війська успішно атакували окупантів поблизу Рай-Олександрівки та Пазено (обидва на південний схід від Слов'янська). Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на південний захід від Рай-Олександрівки, але офіційних підтверджень наразі немає.

Російські війська нещодавно провели місію з інфільтрації в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

Також окупанти продовжували обмежені наземні операції в тактичному районі Добропілля впродовж 23 – 24 червня, але не просунулися вперед.

Аналогічна ситуація спостерігається на Покровському напрямку.

На Олександрівському напрямку російські війська мали незначне просування та закріпилися поблизу злиття річок Солена і Вовча, а також у районі Воскресенки. Водночас українські сили провели успішні контратаки й зберігають ініціативу на окремих ділянках, зокрема між Січневим і Вороним.

23 та 24 червня ворог намагався просунутись на Гуляйпільському напрямку, одна спроби виявились не вдалими.

Російські мілблогери повідомляють про продовження обмежених штурмових дій на заході Запорізької області, однак українські сили здійснюють контратаки та утримують позиції, стримуючи просування противника.

Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 24 червня.

Як змінилась лінія фронту на 25 червня: дивіться карти ISW

Втрати ворога: головне

За останню добу Сили оборони ліквідували 1 270 окупантів. Разом із тим ворог втратив танк, 2 броньованих бойових машини, 67 артсистем, 4 РСЗВ та 3 засоби ППО.

Днем раніше українські сили розтрощили важливий об'єкт у Керчі. Мовиться про комплекс радіоелектронної боротьби "Волна Купол Гарант", який росіяни використовували для протидії супутникового зв'язку Starlink.

Також під удар Сил оборони потрапив завод з виробництва електроніки для російських ракет ОТРК "Іскандер" та Х-101 у Воронежі.