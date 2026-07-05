Росія намагалася наступати ледь не по всій лінії фронту: звіт та оновлені карти ISW

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 4 липня. Аналітики також оновили карти бойових дій.

Як змінилася ситуація на фронті?

Російські війська продовжували наступальні операції на півночі Харківської області 3 та 4 липня, але не досягли просування.

3 та 4 липня, але не досягли просування. Наступали вони й на напрямку Великого Бурлука , але успіхів не мали.

, але успіхів не мали. Окупанти нещодавно провели місію з інфільтрації в Куп'янську . Геолокаційні кадри, опубліковані 4 червня, показують, як українські війська атакують окуповані Росією будівлі в центрі Куп'янська після того, що, за оцінкою ISW, було місією з інфільтрації Росією.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 червня, показують, як українські війська атакують окуповані Росією будівлі в центрі Куп'янська після того, що, за оцінкою ISW, було місією з інфільтрації Росією. 3 та 4 червня російські війська продовжували наступальні операції на напрямку Борової, але не досягли підтвердженого просування, оскільки українські війська контратакували. Російський мілблогер стверджував, що ЗСУ контратакували поблизу Копанок та Новосергіївки. Окупанти також заявили, що взяли Шиківку, Новий Мир, Чернещину та Дружелюбівку і опублікували відео, але наразі в ISW не змогли оцінити, чи були ці записи змінені за допомогою штучного інтелекту, адже росіяни уже вдавалися до таких обманних дій.

Яка ситуація на фронті / Карти ISW

Ворожа армія продовжувала наступальні операції на Слов'янському напрямку 3 та 4 липня, але не досягла підтвердженого прогресу. Речник Об'єднаних сил України Віктор Трегубов повідомив, що росіяни раніше намагалися проникнути до Лимана з півночі та півдня міста, але українські війська відбили ці атаки.

3 та 4 липня, але не досягла підтвердженого прогресу. Речник Об'єднаних сил України Віктор Трегубов повідомив, що росіяни раніше намагалися проникнути до Лимана з півночі та півдня міста, але українські війська відбили ці атаки. Ворог раніше проводив місії з інфільтрації в західній Костянтинівці, але 3 липня не досяг підтвердженого прогресу в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка .

. Окупанти продовжували обмежені наступальні операції в тактичному районі Добропілля 3 та 4 липня, але не просунулися вперед.

3 та 4 липня, але не просунулися вперед. Продовжували вони наступальні операції й на Покровському напрямку 3 та 4 липня, але безуспішно.

3 та 4 липня, але безуспішно. Аналогічно було й на Новопавлівському, Олександрівському, Гуляйпільському напрямку, а також на заході Запорізької області.

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 4 липня.

Нагадаємо, що у генштабі Росії заявили 3 липня, що захопили Костянтинівку Донецької області. Попри те, що окупанти мали певне просування на цьому напрямку, заява про остаточне взяття цього міста є поспішною. У розмові з 24 Каналом спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов зауважив, що оголошення Росії про "взяття" Костянтинівки зумовлено, зокрема, тим, що Кремль має нагальну потребу шукати нові "перемоги".