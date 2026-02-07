Росія мала успіхи на кількох напрямках, Україна – на одному: звіт та карти ISW за 6 лютого

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті 5 – 6 лютого. Аналітики також оновили карти бойових дій.
У Росії були просування на кількох напрямках, а в України – на одному. Про це повідомляє ISW.
Дивіться також Найінтенсивніші бої у районі Покровська: що відбувається на основних напрямках
Яка ситуація на фронті?
- 5 та 6 лютого російські війська атакували в Курській та Сумській областях, зокрема поблизу Кіндратівки, Юнаківки, Покровки та в напрямку Краснопілля.
- Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Харківської області 6 лютого, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу Графського, Приліпки, Вовчанська, Вовчанських хуторів, у напрямку Дегтярного.
- Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на напрямку Великого Бурлука 5 та 6 лютого.
- 6 лютого Росія продовжила наступальні операції на Куп'янському напрямку, але не досягла підтвердженого просування. Російські війська атакували поблизу самого Куп'янська, у напрямку Кіндрашівки, Петропавлівки, Подолу, у напрямку Куп'янська-Вузлового.
- Українські війська нещодавно просунулися в напрямку Борової. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 лютого, свідчать про те, що ЗСУ мали просування вздовж автомагістралі Р-79 у північній частині Загризового. Водночас 5 та 6 лютого російські війська атакували поблизу Загризового і Олександрівки.
Ситуація на фронті / Карти ISW
- Росіяни продовжили наступальні операції на Слов'янському напрямку, але не досягли підтвердженого прогресу. Вони атакували біля Лимана, Святогірська, Дробишевого, Ставків, Зарічного, Ямполя, Діброви, Дронівки, Закітного, Платонівки, Різниківки, Кривої Луки, у напрямку Рай-Олександрівки.
- Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 та 5 лютого, свідчать про те, що вони, ймовірно, захопили Новомаркове, а кадри, опубліковані 30 січня та 5 лютого, вказують на те, що просунулися на північ Привілля та на південний захід від Іванопілля. Ворожі війська атакували поблизу самої Костянтинівки, Міньківки, Плещіївки, Щербинівки, Іванопілля, Клебан-Бика, Берестока, Яблунівки, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.
- Окупанти нещодавно просунулися в напрямку Покровська. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 лютого, вказують на те, що російські війська мали просування в південній частині Родинського. Вони атакували поблизу та в межах самого Покровська, Гришиного, Новоолександрівки, Родинського, в напрямку Білицького, поблизу Затишку, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, у напрямку Сергіївки.
- Російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку 6 лютого, але не досягли підтвердженого просування. Вони атакували поблизу самої Новопавлівки, Дачного, Філії.
- Продовжили наступальні операції окупанти й на Олександрівському напрямку, але не досягли підтвердженого просування. Атакували вони у напрямку самої Олександрівки, Іванівки, Олександрограда.
- Ворожа армія нещодавно просунулася на Гуляйпільському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 лютого, вказують на те, що вони мали просування на північний захід від Дорожнянки. Атаки були поблизу самого Гуляйполя, Прилук, Зеленого, Святопетрівки, Цвіткового, Добропілля, Варварівки, Злагоди, Мирного, Залізничного, Староукраїнки.
- 6 лютого окупанти також продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу Новоданилівки, Приморського, Річного, Лук'янівського, Магдалинівки.
- Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.
Останні новини з фронту
-
6 лютого у DeepState заявили, що Росія просунулася у прикордонних регіонах Харківської та Сумської областей, зокрема окупувала населений пункт Дегтярне. Окупанти також досягли часткового успіху в Донецькій області біля села Никифорівка.
-
Того ж дня в ISW повідомили про запеклі бої у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, де тоді Україна та Росії мали просування.
-
Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі 24 Каналу зазначав, що наразі перед росіянами поставлено завдання взяти під контроль трасу, яка йде через Бахмут, Костянтинівку і Покровськ. Саме Костянтинівка є критично важливою ланкою для окупантів.