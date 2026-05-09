Командування вдає, що все добре: "Атеш" про серйозний дефіцит запчастин для артилерії ворога

Окупаційна армія Росії зіштовхується із нестачею запчастин для ремонту артилерії. Техніка все частіше виходить з ладу безпосередньо під час бойових дій.

Про це інформують агенти партизанського руху "Атеш".

У якому стані нині техніка російської армії?

Агенти руху із 227-ї артилерійської бригади, яка діє на Херсонському напрямку, інформують про зростання випадків поломок гармат безпосередню на полі бою. Причиною називають значний знос техніки та постійний дефіцит запчастин. унеможливлює швидкий ремонт техніки у польових умовах.

Ремонт у польових умовах стає неможливим – зброя виходить з ладу, а замінити її нічим.

Через надмірне навантаження артилерійські стволи "вигорають" значно раніше встановленого терміну, а механізми зброї перестають працювати після перевищення нормативного числа стрільби.

Ремонтники не мають необхідних комплектуючих, тож змушені робити усувати несправності підручними засобами – це лише пришвидшує подальші поломки техніки.

Нам кажуть: тримайтеся. Але триматися нема чим – стовбури горять, запчастин немає, а командування вдає, що все під контролем,

– передає агент.

Тож вогневої підтримки піхотних підрозділів стає все менше, що, за даними "Атеш", прямо впливає на рівень втрат.

До слова, за попередню добу на фронті ворожі війська втратили 1 130 солдатів. Також Сили оборони розтрощили 1 танк, 17 бойових броньованих машин, 91 артилерійську систему, 2 РСЗВ та ще 5 засобів ППО.



Дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (2015 – 2019), заступник голови Адміністрації Президента України (2014 – 2015) Валерій Чалий у коментарі для 24 Каналу пояснив, що Путіну не вдалось окупувати Україну, оскільки він значно переоцінив власні сили, недооцінив готовність українців стати на захист своєї країни та не врахував, що що військові самостійно зайняли оборону там, де ніхто не очікував. За словами Чалого, окупаційній армії значно важче взяти Київ, аніж атакувати якусь країну НАТО.

Які останні втрати росіян?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом заявив, що нині головним завданням Сил оборони є знищення живої сили противника, ще одним не менш важливим моментом є ліквідація економіки країни-агресорки глибоко в тилу.

7 травня оборонці працювали над ліквідацією російського флоту, знищивши малий ракетний корабель проєкту "Каракурт" у Каспійську. Він міг запускати ракети "Калібр" на українські міста.

Крім цього, українські сили завдали успішних ударів по:

пункту управління противника у Соснівці Луганської області та пункту управління БпЛА ворога у районі Ясного на Донеччині,

складу боєприпасів у Калмиківці та складу пально-мастильних матеріалів окупантів у районі Смолянинового Луганської області,

скупченню живої сили противника у районах Дерсового Донецької області та Смілого на Запоріжжі.

Лише за квітень українські СБС атакували 38 російських елементів протиповітряної оборони, а 1 – 2 травня ще 4, зокрема "Панцир" і "Тор". Окрім цього, було знищено 25 зенітно-ракетних комплексів, 13 одиниць радіолокаційних станцій та засобів радіоелектронної боротьби, серед яких "Тор", "Бук", "Панцир", та радіолокаційна станція зі складу С-400.