Ворог просувається на Донеччині й готує наступ на Херсон : як змінилася лінія фронту за тиждень

По всій лінії фронту тривають складні бої. На Донеччині та Харківщині російські війська мають просування. Також тривають бої в Луганській та Запорізькій областях та в Курській області Росії. Крім того, ворог готує наступ на Херсон.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 2 по 8 грудня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Бої в Курській області

Тривають важкі бої в Курській області Росії – ворог докладає усіх зусиль для того, аби вибити Сили оборони зі своєї території. Протягом минулого тижня на основних плацдармах в районі Суджі та Тьоткіного змін не було зафіксовано. Проте в районі села Новий Путь зникла сіра зона. Ймовірно, ворог вдалося вийти на державний кордон в цьому районі.





Ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Бої на Харківщині та Луганщині

У Харківській області тривають бої на двох напрямках – Харківському та Куп'янському. В районі села Липці та міста Вовчанськ на Харківському напрямку змін лінії зіткнення не зафіксовано попри спроби ворога просунутися.

Водночас складнішою є ситуація на Куп'янському напрямку. Насамперед Силам оборони вдалося вибити російські війська з села Новомлинськ, куди вони зайшли напередодні, форсувавши річку Оскіл. Також вдалося відновити позиції в районі села Дворічна.

Ворог намагається просунутися до Куп'янська, проте усі спроби зазнають краху – Сили оборони відбивають ворожі атаки.





Ситуація в районі Куп'янська / Карта DeepStateMAP

Також тривають бої на утвореному південніше Куп'янська ворожому плацдармі в напрямку річки Оскіл. Там тривають бої в Колісниківці, Кругляківці та на околицях Глушківки, однак минулого тижня просунутися окупантам не вдалося.

Та ворог мав успіх північніше села Лозове, а також район села Зелений Гай перейшов у сіру зону.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

У Луганській області основним місцем боєзіткнень залишається село Макіївка, проте минулого тижня змін на лінії фронту там не було зафіксовано.

Бої в Часовому Яру та Торецьку

На Лиманському напрямку ворог продовжує спроби просунутися в Тернах, куди йому вдалося прорватися раніше, проте усі спроби є безуспішними. Водночас на Сіверському напрямку тривають бої в районі Виїмки, однак змін на лінії фронту там також не зафіксовано.

На Краматорському напрямку тривають бої в місті Часів Яр та прилеглих селах. Там окупанти докладають усіх зусиль для захоплення міста, проте усі спроби не приносять їм успіху. 8 грудня представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін заявив про зачистку бійцями одного з кварталів міста. Та ймовірно з безпекових причин, ні бригада, ні DeepState не уточнюють, про яку територію йдеться.

На Торецькому напрямку тривають важкі бої в самому Торецьку і прилеглих населених пунктах. Після просувань в районі Залізного в напрямку південно-східних околиць Торецька тижнями раніше, ворог посилено атакує мікрорайон Забалка, де минулого тижня мав просування. Також росіяни просунулися в напрямку центральної частини міста.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої біля Покровська

В районі Покровська ситуація ускладнюється. Тривалий час в районі Лисівки та Миколаївки просування ворога вдавалося стримувати. Однак після захоплення росіянами Селидового і подальших просувань в бік Дніпропетровської області, ситуація для Покровська ускладнилася.

Минулого тижня ворог просунувся південніше Лисівки та в напрямку Далеченського. Окупанти прорвалися у села Новий Труд, Новопустинка, Новотроїцьке та Шевченко. Захоплення останнього фактично відкриває росіянам шлях до Покровська. Зараз відстань між лінією фронту та південними околицями міста – близько 4 кілометрів.

Відстань від лінії фронту в Новотроїцькому до Дніпропетровської області – 11 кілометрів. Також в напрямку адмінмежі областей ворог наступає і в рйаоні села Чумацьке (Пушкіне).





Ситуація в районі Покровська / Карта DeepStateMAP

Битва за Курахове

Чи не найскладніший напрямок фронту зараз – Курахівський, де ситуація стає все складнішою для Сил оборони. Північніше Курахівського водосховища росіяни окупували Старі Терни, фактично втіливши план з обходу водойми, що створює загрози для захисників Курахового та прилеглих населених пунктів.

Ворогу вдалося просунутися в центральній частині Курахового. Більшість міста – захоплена ворогом, захід Курахового залишається під контролем Сил оборони.

Також окупанти просунулися на захід на південь від Дального й прорвалися в село Успенівка. Це становить велику загрозу оточення для українських бійців в районі Ганнівки, Романівки та Єлизаветівки, оскільки відстань від лінії фронту в Успенівці до ЛБЗ у Трудовому становить менше ніж 3 кілометри.

Ворожі війська також прорвалися в Констянтинопольське та Сухі Яли. Відстань від останнього села до Старих Тернів зараз близько 10 кілометрів, що зараз не загрожує оточенням для бійців Курахівського напрямку, але вказує на те, що ворог має намір втілити такий план.





Ситуація на Курахівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої на Времівському напрямку

Ще одним складним напрямком є Времівський. Минулого тижня Силам оборони вдалося вибити росіян із села Новий Комар та відкинути загарбників. Проте окупанти атакують чи не на всій лінії зіткнення. Зокрема минулого тижня ворог окупував село Благодатне, підійшовши під Макарівку зі сходу. Також атакують біля Рівнополя росіяни підійшли під Макарівку з заходу. Ворог утворив у цьому районі так звані "клешні".





Ситуація на Времівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої на Півдні і підготовка наступу на Херсон

У Запорізькій області тривають бої в районі села Роботине, проте просувань на цьому напрямку минулого тижня не було зафіксовано.

Водночас минулого тижня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про підготовку росіянами наступу на правобережжя Херсонщини – ворог підготував близько 300 катерів для того, аби форсувати Дніпро. Цю інформацію підтвердили і в ЗСУ, вказуючи на те, що метою ворога є захоплення плацдарму на правобережжі, аби Україна сконцентрувала туди якомога більше військ.

Більшість експертів оцінюють перспективу такої операції як суїцидальну для росіян. Водночас зараз ворог активно намагається захопити острови на Дніпрі. Також тривають бої в районі сіл Кринки та Козачі Лагері.

Ситуація на фронті складна. І найскладніше зараз нашим воїнам. Тому кожен з нас має робити для армії все можливе і неможливе. Найменше, що можна зробити просто зараз, – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.