Росія нещодавно проникла на двох напрямках: звіт та карти ISW
В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 9 вересня. Аналітики також оновили карти бойових дій.
Про це повідомляє ISW.
Яка ситуація на фронті
8 та 9 вересня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Сумської області, але не досягли успіхів, оскільки українські сили здійснили контратаку в напрямку Андріївки. Російські сили дещо відступили на південний захід від Юнаківки через українські обстріли та закріпилися на позиціях у населеному пункті Степок. Представники українського військового командування продовжують наголошувати на тому, що російські карти бойових дій у північній частині Сумської області не відповідають реальності, а похибки в них іноді сягають 10 кілометрів.
9 вересня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківської області та на напрямку Великого Бурлука, однак не досягли підтвердженого просування через контратаки українських сил.
Джерела продовжують критикувати російське військове командування за перебільшення успіхів Росії поблизу Куп'янська. Російські солдати скаржаться на дії командування: воно перекидає підкріплення для закріплення на нібито захоплених позиціях поблизу Куп'янська, де насправді українські сили вже давно утримують позиції.
9 вересня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на Борівському напрямку, але не просунулися вперед через контратаки українських сил.
8 та 9 вересня окупанти продовжували наступальні дії на Слов'янському напрямку, але теж не просунулися.
Ситуація на фронті / ISW
Нещодавно російські війська здійснили проникнення в тактичну зону Костянтинівка – Дружківка. Ймовірно, російські сили провели операцію з проникнення на північний захід від Іллінівки; про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 8 вересня, на яких зафіксовано удар українських сил по російській позиції в цьому районі.
Російські війська нещодавно здійснили проникнення й на Добропільському напрямку. Ймовірно, окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Нового Донбасу. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 8 вересня, на яких зафіксовано, як українські сили завдають удару по російській позиції вздовж залізниці в цьому районі.
8 та 9 вересня російські загарбники продовжували наступальні дії на Покровському, Новопавлівському та Олександрівському напрямках, але не досягли підтвердженого просування.
Аналогічно було й на Гуляйпільському напрямку та в західній частині Запорізької області.
Ні російські, ні українські сили не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 9 вересня.
Нагадаємо, що напередодні в ISW писали, що українські сили нещодавно просунулися або зберегли свої позиції на Слов'янському напрямку.
Тим часом окупанти нещодавно просунулися в Костянтинівці та продовжили спроби проникнення в районі міста.