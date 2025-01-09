На Курщині не припиняються боєзіткнення, ворог штурмує біля Покровська: карта фронту 9 січня

На фронті ситуація залишається складною. Ворожі сили, використовуючи свою перевагу в живій силі, безупинно атакують позиції Сил оборони.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 192 бойових зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку противник 4 рази штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. ЗСУ відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворожі сили атакували 17 разів. Противник намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Надії, Копанок, Новоєгорівки, Іванівки та Тернів.

На Сіверському напрямку впродовж доби війська країни-агресорки здійснили 2 спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбиті українськими підрозділами.

На Краматорському напрямку армія противника тричі атакувала у районі населеного пункту Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Диліївка.

Ситуація біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 42 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Котлине та Надіївка.

На Покровському напрямку захисники зупинили понад 40 штурмів ворога: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 38 атак ворога. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов’янки та Ясенового.

Що відбувається біля Курахового: дивіться на карті

На Времівському напрямку агресор здійснив 16 штурмів наших позицій в районах Новосілки, Костянтинопольського, Янтарного та в напрямку Костянтинополя.

Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили три штурмові дії ворога на Придніпровському напрямку.

В Курській області українські оборонці відбили 48 атак загарбників, боєзіткнення не припиняються.

На інших напрямках минулої доби агресор активних дій не проводив.



На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.