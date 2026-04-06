ЗСУ зірвали весняний наступ ворога: генерал армії сказав, що Путін задумав натомість
- Сили оборони збили наступальні наміри Росії на більшості напрямків, а на деяких навіть провели контрнаступ.
- Генерал Микола Маломуж прокоментував ситуацію на фронті.
Цілі російських окупантів на фронті фактично не змінилися. Ворог і надалі хоче реалізувати два завдання.
Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Сили оборони збили наступ ворога на більшості напрямках. А на деяких ділянках навіть вдалося провести контрнаступ.
Дивіться також Запекла битва за Костянтинівку, просування ворога в бік Добропілля: як змінилася лінія фронту за тиждень
Чого очікувати далі на фронті?
За словами Маломужа, під час весняньо-літньої кампанії ворог буде намагатися створити так звані "буферні зони" в Сумській та Харківській області. Також росіяни намагатимуться просуватися в напрямку Слов'янська. Інший важливий напрямок для ворога – Гуляйпільський у Запорізькій області.
Попри це, у ворога не вистачає сил та засобів, щоб реалізувати свої наміри. Сили оборони України успішно стримують ворога.
Сили оборони б'ють по резервах ворога; по пускових майданчиках для запуску дронів; по живій силі противника, яка лише підходить до фронту. Це дозволить нейтралізувати наступальну кампанію росіян,
– сказав Маломуж.
Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що весняна наступальна кампанія ворога вже провалилася. Вони хотіли ще на початку весни наступати на повну.
Ситуація на фронті
За березень Україна знищили за допомогою дронів майже 34 тисячі російських окупантів. Ще понад 1000 вдалося ліквідувати за допомогою артилерії та іншої зброї.
З початку контрнаступальних дій на Півдні Україна звільнила від ворога 480 квадратних кілометрів території. Наступальні дії Сил оборони України відбуваються на стику Запорізької та Дніпропетровської областей.
Станом на 5 квітня втрати Росії на фронті становили понад 1 мільйон 300 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11839 танків, 24350 бойових броньованих машин, 39439 артилерійських систем тощо.