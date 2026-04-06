ЗСУ зірвали весняний наступ ворога: генерал армії сказав, що Путін задумав натомість

Цілі російських окупантів на фронті фактично не змінилися. Ворог і надалі хоче реалізувати два завдання.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Сили оборони збили наступ ворога на більшості напрямках. А на деяких ділянках навіть вдалося провести контрнаступ.

Чого очікувати далі на фронті?

За словами Маломужа, під час весняньо-літньої кампанії ворог буде намагатися створити так звані "буферні зони" в Сумській та Харківській області. Також росіяни намагатимуться просуватися в напрямку Слов'янська. Інший важливий напрямок для ворога – Гуляйпільський у Запорізькій області.

Попри це, у ворога не вистачає сил та засобів, щоб реалізувати свої наміри. Сили оборони України успішно стримують ворога.

Сили оборони б'ють по резервах ворога; по пускових майданчиках для запуску дронів; по живій силі противника, яка лише підходить до фронту. Це дозволить нейтралізувати наступальну кампанію росіян,

– сказав Маломуж.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що весняна наступальна кампанія ворога вже провалилася. Вони хотіли ще на початку весни наступати на повну.

