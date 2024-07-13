Є один фактор: чи можуть ЗСУ переломити ситуацію на полі бою у 2025 році

Військова допомога від західних партнерів вплинула на ситуацію на фронті. Якщо взимку 2024 року співвідношення між кількістю російської та української артилерії оцінювали 1:20, то зараз називають цифри 1:5.

Попри допомогу США, Україні далі бракує зброї, особливо відчутна нестача засобів ППО. Як розповів 24 Каналу азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде, кардинально вплинути на ситуацію може один фактор.

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Що може вплинути на хід боїв

"Є один фактор, який може дозволити Україні змінити ситуацію на свою користь, а також провести широкомасштабний наступ. Це, якщо Дональд Трамп надасть Україні всю зброю. Він має такі можливості", – сказав Агіль Рустамзаде.

З часів холодної війни на складах США зберігається дуже багато зброї, її можна передати. Але такий сценарій малоймовірний.

Постачання боєприпасів дозволили Україні збільшити свою вогневу міць. Але навіть цього не достатньо, щоб деокупувати та стабілізувати ситуацію на всій території.

Допомога від США була запізнілою. В останні тижні ми бачимо часткове виснаження протиповітряної оборони України. Тому навіть весь оголошений пакет зброї може тільки посилити та підтримувати армію, але кардинально змінити ситуацію у 2025 році з такою кількістю засобів – нереально,

– підкреслив азербайджанський військовий аналітик.