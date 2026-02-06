Полковник запасу вказав, де росіяни весною атакуватимуть на фронті

Стратегічна задача російських окупантів залишатиметься незмінною. Вони досі хочуть захопити Донбас. І саме навколо нього все "закрутиться" вже весною.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Росія вимагає, аби Україна самостійно вийшла з підконтрольної їй території Донецької області. Якщо їм не вдасться реалізувати цей сценарій, то вони продовжать бойові дії.

Якою буде ситуація на фронті навесні?

За словами Світана, саме зараз Росія намагається просунутися до Райгородка Донецької області, що допоможе їм тиснути в напрямку Слов'янська. Також серед їхніх намірів – просунутися на півдні ближче до Краматорська.

Окрім цього, ворог також перекидає війська на Запорізький напрямок. Там вони хочуть розширити так званий сухопутний коридор від Криму та створити загрозу для самого Запоріжжя. Окремо варто зауважити, що зараз ворог не має ні сил, ні засобів, аби захопити Запоріжжя.

Загалом на Півдні у ворога зараз два завдання. Перше – захопити населений пункт Степногірськ, щоб обстрілювати звідти Запоріжжя. Друге – взяти в оперативне оточення Гуляйполе. Саме на цих ділянках фронту, на думку Світана, ворог зосередиться навесні. Але є й інший фактор, від якого все залежатиме.

До слова, в американському Інституті вивчення війни також відзначали наміри окупантів захопити населений пункт Степногірськ. Ворог намагається розширити плацдарм на Запорізькому напрямку.

Навесні все буде залежати від того, скільки сил та засобів в окупантів буде. Загалом їм треба буде йти на оперативну паузу або із зупинкою бойових дій, або зі зменшенням інтенсивності, як це було минулого року. Тоді вони зменшили наступальну активність та накопичували засоби під кампанію, яка почалася ближче до кінця літа,

– зазначив Світан.

Зверніть увагу! Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин підтверджує, що ворог тисне в напрямку Гуляйполя. Відомо, що зараз окупанти перебувають на північних околицях міста, де тривають бої.

Втрати Росії на війні

Станом на 6 лютого Росія втратила понад 1 мільйон 224 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 11648 танків, 24 007 бойових броньованих машин, 37014 артилерійських систем тощо.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що зараз на фронті у ворога перебуває близько 711 – 712 тисяч окупантів. В середньому ворог втрачає по 1000 – 1100 особового складу за добу.