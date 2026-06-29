Згадав фото Зеленського: Путін заявив, що до Куп’янська залишилося 2 – 4 кілометра, до Сум – 10

Російський диктатор Путін похвалився "успіхами" своїх військових на фронті. За його словами, армія Росії дуже швидко просувається на низці напрямків.

Про це Путін розповів в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну.

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Що Путін розповів про ситуацію на фронті?

За словами диктатора, метою росіян є створення "безпечних зон" на Сумщині та на Вовчанському напрямку. Він додав, що таке завдання було поставлено після вторгнення ЗСУ в Курську область.

Путін заявив, що Росія наразі нібито не має політичних планів щодо Сум та інших областей поруч та цинічно додав, що до міста лишилося близько 10 кілометрів.

Будемо орієнтуватися на пропозиції Міноборони та Генштабу. Війська на цьому напрямку діють активно, рішуче, просуваються швидкими темпами,

– сказав Путін.

Згодом російський президент згадав і Куп'янськ та заявив, що Україна нібито любить проводити фотосесії у регіоні. Він згадав про фото президента Володимира Зеленського на фоні стели у місті.

Диктатор запевнив, що російські солдати нібито перебувають на відстані "від 2,5 до 4 – 5 кілометрів від західної межі Куп'янська ", а ЗСУ нібито "не мають успіхів у просуванні".

Також Путін згадав Червоний Лиман, Слов'янськ і Краматорськ. За його твердженням, до Слов'янська російським військам нібито залишилося близько 8 – 9 кілометрів, а до Краматорська – 4 кілометри.

Путін нещодавно розповів про "просування" біля Костянтинівки: що відомо

Диктатор знову намагається показати росіянам бодай якісь "успіхи" на фронті, заявляючи про просування окупантів біля Костянтинівки та нібито на всіх ділянках. Такі слова пролунали в момент, коли Росії складно демонструвати результат на Півдні й у Криму.

Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що, ситуація біля Костянтинівки справді непроста, але Кремль використовує окремі ділянки фронту, щоб пропагандистськи перекривати власні проблеми на інших напрямках.

Заява Путіна про нібито просування російських військ біля Костянтинівки та на всіх ділянках фронту має створити враження, що Росія контролює ситуацію. Кремлю потрібно демонструвати бодай щось.