Пів сотні "200-тих" росіян та посилення примусової "евакуації": головне з Генштабу

Російські окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Втім, Збройні Сили України завдають потужних ударів по загарбниках.

Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території. Він зосереджує зусилля на стримуванні дій ЗСУ на окремих напрямках.

Зверніть увагу У Росії триває мобілізація, а на Херсонщині – примусова "евакуація": головне з Генштабу

Росіяни обстрілюють Україну

За минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.

Також протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів російських окупантів зазнали райони більш як 20 населених пунктів. Серед них – Куп’янськ Харківської області, Кременчук на Полтавщині, Невське Луганської області, Водяне, Вугледар, Красногорівка і Невельське Донецької області, Сміла на Черкащині, Нова Кам’янка Херсонської області та Тернові Поди на Миколаївщині.

Яка ситуація на фронті

Ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Орликівка і Мурав’ї Чернігівської області та Вільна Слобода, Запсілля і Харківка на Сумщині;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Алісівка, Амбарне, Анискине, Гатище, Глибоке, Зелене, Козача Лопань, Красне, Мала Вовча, Мороховець, Огірцеве, Охрімівка, Соснівка, Стариця, Стрілеча та Хрипуни Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам’янка, Крохмальне і Фиголівка Харківської області, Греківка, Невське, Площанка і Суходіл на Луганщині та Терни і Ямполівка Донецької області;

на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Майорськ, Нью-Йорк, Опитне, Роздолівка, Сіверськ, Соледар і Спірне Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків та усього спектру артилерійського озброєння, в районах населених пунктів Кам’янка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль та Павлівка Донецької області;

на Запорізькому напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Дорожнянка, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Павлівка, Степове та Щербаки Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Триває примусова "евакуація"

Російські окупанти продовжують примусову "евакуацію" населення на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей. Їй підлягають мешканці населених пунктів уздовж лівого берега річки Дніпро від населеного пункту Велика Знам’янка Запорізької області до Нової Каховки на Херсонщині.

Також окупанти продовжують викрадення та вивезення автомобілів швидкої допомоги і обладнання з лікарень з населеного пункту Гола Пристань до міста Скадовськ.

На Луганщині росіяни розміщуються у школах

На тимчасово зайнятій території Луганської області підрозділи загарбників продовжують використовувати цивільне населення у якості "живого щита". Так, у місті Сватове окупанти продовжують розміщувати свої підрозділи у школах та на підприємствах, а місцеве населення примушують продовжувати працювати та приводити дітей на заняття, попри обстріли.

ЗСУ нищать ворога

Наразі підтверджено ураження загарбників за попередні дні. Так, у населеному пункті Першотравневе Миколаївської області знищено до 60 військовослужбовців, а у населеному пункті Василівка Запорізької області поранено до 50 російських окупантів.

Наша авіація минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Сили протиповітряної оборони збили 10 ударних дронів "Shahed-136" та БпЛА "Орлан".

Окрім цього, українські захисники за добу уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти ворога.

Нагадаємо, що на Півдні ЗСУ ліквідували:

8 військових;

2 танки;

реактивна система залпового вогню "Град";

інженерна машина розгородження ІМР-1;

9 одиниць бронетехніки;

4 склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах;

6 залізничних цистерн з пально-мастильними речовинами.

Варте уваги – Шалені успіхи ЗСУ на фронті: дивіться відео