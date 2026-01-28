"Ефект сірникової коробки": яке завдання зараз у росіян біля Покровська
- На Покровському напрямку складна ситуація. Це зараз найгарячіша ділянка на фронті.
- Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло прокоментував бої на Покровському напрямку.
Ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Ворог намагається вибити логістику на цій ділянці фронту.
Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що Покровський напрямок зараз найгарячіший на фронті. Значна частина і Покровська, і Мирнограда зараз в сірій зоні.
Що відбувається на Покровському напрямку?
За словами Жмайла, Сили оборони України стримують окупантів в північній частині Покровська та Мирнограда. Там створюють так званий "ефект сірникової коробки".
Сили оборони створюють там "ефект сірникової коробки", щоб окупанти не виривалися з міської забудови на відкриті поля,
– сказав Жмайло.
Логістика – найважча проблема на цій ділянці фронту. Її проводять зараз за допомогою наземних роботизованих комплексів та дронами-бомберами. Натомість ворог лізе в бік населеного пункту Гришине, щоб ще більше ускладнити логістику на Покровському напрямку.
Втрати Росії на війні проти України
- Станом на 28 січня Росія втратила понад 1 мільйон 236 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11609 танків, 23958 бойових броньованих машин, 36713 артилерійських систем тощо.
- В ніч на 28 січня Сили оборони завдали низки ударів по території Росії та тимчасово окупованих територій України. Зокрема під удар потрапив пункт управління БпЛА ворога в районі Великої Новосілки.
- Також вдалося уразити нафтобазу у Воронезькій області. Над об'єктом спостерігали густий дим.