"Ефект сірникової коробки": яке завдання зараз у росіян біля Покровська

Ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Ворог намагається вибити логістику на цій ділянці фронту.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що Покровський напрямок зараз найгарячіший на фронті. Значна частина і Покровська, і Мирнограда зараз в сірій зоні.

Що відбувається на Покровському напрямку?

За словами Жмайла, Сили оборони України стримують окупантів в північній частині Покровська та Мирнограда. Там створюють так званий "ефект сірникової коробки".

Сили оборони створюють там "ефект сірникової коробки", щоб окупанти не виривалися з міської забудови на відкриті поля,

– сказав Жмайло.

Логістика – найважча проблема на цій ділянці фронту. Її проводять зараз за допомогою наземних роботизованих комплексів та дронами-бомберами. Натомість ворог лізе в бік населеного пункту Гришине, щоб ще більше ускладнити логістику на Покровському напрямку.

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться карту бойових дій

Втрати Росії на війні проти України