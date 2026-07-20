Російські війська продовжують інфільтрацію на Харківщині та в Костянтинівці, намагаються просуватися до Слов’янсько-Краматорської агломерації, а також посилюють удари керованими авіабомбами по українських містах.

Водночас в Україні тривають протести з вимогами змін у військовому керівництві, а президент Володимир Зеленський проводить зустрічі з авторитетними командирами.

Про ситуацію на фронті та політичний контекст навколо можливої зміни головнокомандувача Збройних Сил України розповів Андрій Дрозда в огляді бойових дій станом на 20 липня. Про ці та інші важливі події дня – у текстовій версії огляду 24 Канала.

Українські дрони продовжують нищити російський флот

Сили безпілотних систем продовжують операцію "МоЛоЧКа" у Чорному та Азовському морях. За словами Андрія Дрозди, протягом ночі українські дрони уразили сім російських суден — три танкери та чотири суховантажі. Удари відбувалися по обидва боки Керченської протоки.

Українські удари на морі не закінчуються – дивіться відео:

Одночасно триває операція, спрямована проти енергетичної інфраструктури окупованого Криму. Було уражено сім енергетичних вузлів та електропідстанцій, зокрема в Ялті, Морському, Привітному та Лучистому.

Українські сили також атакували елементи російської протиповітряної оборони в Єйську, Приморсько-Ахтарську та Комишуватському. Серед уражених цілей — зенітний ракетний комплекс "Тор-М2", комплекси "Небо-СВУ" та радіолокаційні станції.

Росія ж продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних торговельних суднах поблизу Одеси. Під час одного з таких ударів було уражено судно GOLDEN LEO (під прапором Гвінеї-Бісау) турецьких власників, яке перевозило українське зерно. Загинули 10 людей.

Україна атакує саме російський тіньовий флот, який використовується для експорту нафти, зрідженого газу та інших товарів із російських портів, натомість Росія просто здійснює терор

Козача Лопань: Росія намагається створити буферну зону

Складною залишається ситуація в районі Козачої Лопані (на півночі Харківської області). Росіяни намагаються інфільтруватися на українську територію через державний кордон. Ворог прагне створити суцільну буферну зону на північ від Харкова — подібну до тієї, яку російська армія намагається утримувати поблизу Сум.

Росіяни намагаються закріпитися по обидва боки траси Харків – Бєлгород, створивши два окремі плацдарми, а згодом об’єднати їх. На це можуть вказувати спроби просування поблизу Високої Яруги, Алісівки, Гранова, Шевченкового та Ветеринарного.

Раніше з'являлася інформація, що російські групи зайшли до села Гранів і почали просочуватися в напрямку Козачої Лопані.

Ситуація в районі Козачої Лопані / Скріншот

Водночас військовослужбовці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" оприлюднили відео із зачистки населеного пункту. Командир четвертого штурмового батальйону з позивним Кропива заявив, що російських військових у Козачій Лопані було знищено. Підрозділи "Скелі" проводять у цьому районі рейдові дії, зачистки та контратаки, не дозволяючи росіянам розгорнути повноцінний плацдарм.

Однак загроза нових спроб інфільтрації зберігається. Російський кордон розташований лише за кілька кілометрів від Козачої Лопані, тому українським військовим потрібне посилення, щоб надійно закріпитися в прикордонних селах.

Росіяни намагаються наблизитися до Слов'янська і Краматорська

На Краматорському напрямку російські війська продовжують спроби просування в бік Слов’янсько-Краматорської агломерації.

Тактичні успіхи противника зафіксовано в районі Міньківки та Новомаркового. Йдеться про ділянку, де українська лінія оборони тривалий час проходить уздовж каналу Сіверський Донець – Донбас. Там росіяни могли просунутися на глибину до півтора кілометра.

Активні бої також тривають у районі Тихонівки, Малинівки, Маркового та Майського. Північніше противник намагається захопити Рай-Олександрівку, а також регулярно бомбардує Миколаївку і район Слов’янської теплоелектростанції.

Російська армія продовжує щоденні удари по Слов’янську та Краматорську. Протягом однієї доби по Слов’янську шість разів били керованими авіаційними бомбами та іншими далекобійними засобами. Загинули двоє людей, є травмовані. У Краматорську один з ударів спричинив масштабні руйнування багатоповерхового житлового будинку.

Костянтинівка: російська піхота просочується в місто

Одним із найгарячіших напрямків фронту залишається Костянтинівка. Російські військові інфільтруються до міста з кількох напрямків. Частина груп заходить із північного сходу — від району Гори та Новодмитрівки. Інші просуваються з півдня — від Іллінівки та Берестка, зокрема до промислових зон.

Українські військові впевненіше контролюють квартали на північ від річки Кривий Торець. Там триває пошук і знищення російських піхотних груп. На південних околицях і флангах ситуація значно складніша. Там сформувалася сіра зона, в якій позиції українських і російських військових можуть бути перемішані.

Підрозділи полку "Скеля" проводять у Костянтинівці рейдові операції та зачистки окремих будівель і кварталів. На одному з оприлюднених відео українські штурмовики встановили державний прапор на будинку культури.

Однак продовження цієї історії спричинило значний суспільний резонанс.

Показова акція завершилася полоном військових

На відео, знятому в будинку культури, військові "Скелі" позували з українськими прапорами, на яких були розміщені фотографії президента Володимира Зеленського та головнокомандувача Олександра Сирського. Один із бійців доповів, що будинок культури було зачищено, а український прапор повернули "на законне місце".

Українські військові потрапили до полону за досі не з'ясованих обставин / Скріншот

Згодом російські ресурси оприлюднили відео з двома українськими військовими, які, ймовірно, брали участь у цій операції. Вони представилися як Євгеній Мосін і Сергій Столярський і заявили, що служать у 425-му полку "Скеля".

За словами військових на відео ворога, вони потрапили в полон після виконання завдання у сірій зоні.

У полку "Скеля" підтвердили сам факт потрапляння військовослужбовців у полон. Там наголосили, що російська пропаганда намагається використати окремий бойовий епізод для заперечення результатів усієї операції в Костянтинівці.

У підрозділі заявили, що бойові дії за місто тривають, а окремі успіхи чи втрати сторін не змінюють загальної картини. Там також зазначили, що під час тих самих боїв українські військові захопили в полон двох російських окупантів.

"Скеля" пообіцяла сприяти всім необхідним процедурам для повернення полонених українських військових додому. Але цей епізод потребує окремого з'ясування. Необхідно встановити, чи справді військових відправляли в небезпечну частину міста заради знімання показового відео на підтримку військового та політичного керівництва.

Сирський відвідав Костянтинівський напрямок, а в тилу йому не раді

На тлі боїв Олександр Сирський відвідав Костянтинівський напрямок. Він заслухав доповіді керівництва 19-го армійського корпусу, командирів бригад і підрозділів.

Головну увагу під час зустрічей приділили нарощуванню застосування безпілотників усіх типів, посиленню вогневого впливу на противника та зменшенню ризиків для українських військових.

За словами Сирського, противник щодоби проводить на напрямку до 20 атак і намагається інфільтруватися вглиб Костянтинівки. Головнокомандувач заявив, що в місті може перебувати від 100 до 145 російських військових.

Сирський працює на Костянтинівському напрямку / фото – пресслужба Головкома

За наведеними ним даними, лише протягом 18 липня в Костянтинівці було ліквідовано 21 російського військового, ще шестеро були поранені. Також уражено шість укриттів противника.

Паралельно з бойовими діями в Україні тривають протести з вимогами відставки Олександра Сирського та повернення Михайла Федорова до Міністерства оборони.

Мітинги відбуваються у Києві, Львові, Одесі, Вінниці, Кременчуці, Івано-Франківську, Запоріжжі, Харкові та інших містах.

Учасниками протестів переважно є молоді люди. Вони висувають дві основні вимоги: повернути Федорова до уряду та замінити головнокомандувача Збройних Сил України. Кількість учасників акцій зростає, а влада змушена реагувати на суспільне невдоволення.

Зеленський проводить зустрічі з військовими

Президент Володимир Зеленський заявив, що чує людей і що відповідні рішення готуються. Сам Михайло Федоров подякував українцям за підтримку та висловив сподівання на позитивні зміни. Обговорюється можливість, що Федоров отримає окрему посаду, пов’язану з озброєнням, військовими технологіями та інноваціями. Однак конкретні повноваження і формат цієї роботи наразі невідомі.

Зеленський приглядається до Драпатого / фото – Офіс президента України

Також президент проводить переговори з командувачами родів військ, корпусів і бойових з'єднань. Серед тих, із ким Зеленський спілкувався останнім часом, — командувач Сил безпілотних систем Роберт Броуді, командувач Об’єднаних сил Михайло Драпатий, командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол та заступник начальника Генерального штабу Володимир Горбатюк. Раніше президент зустрічався з Андрієм Білецьким, Денисом Прокопенком і командувачем корпусу "Хартія" Ігорем Оболенським.

Ці зустрічі можуть бути частиною пошуку нового рішення щодо керівництва Збройних Сил. При цьому позиції самих командирів відрізняються. Михайло Драпатий публічно підтримав зміни, які проводила команда Міністерства оборони. Олег Апостол, навпаки, виступив на підтримку Олександра Сирського.

Одним із можливих кандидатів на посаду нового головнокомандувача називають саме Михайла Драпатого. Той опублікував допис, у якому заявив, що українській армії потрібні зміни, але без справедливості вони не матимуть сенсу для військових, які щодня тримають на собі війну.

За його словами, з приходом нової команди Міністерства оборони з’явилася реальна спроба змінити правила, за якими військова система жила роками. Йшлося не про формальне перейменування структур або чергову перебудову на папері, а про розв’язання проблем, наслідки яких щодня відчувають військові та командири.

Драпатий подякував команді Міністерства оборони за готовність працювати над питаннями, які система тривалий час воліла не помічати. Він також наголосив, що українське військо має розвивати технології, берегти людей і давати командирам можливість відповідати за результат.

КАБи вперше долетіли до Павлограда

Російська армія продовжує застосовувати керовані авіаційні бомби вздовж усієї лінії фронту. Окупанти вперше завдали удару КАБами по Павлограду. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 15 отримали поранення.

КАБами також атакували Запоріжжя. Загинула одна людина, п’ятеро були поранені. Російська авіація має можливість бити по Запоріжжю через відносно невелику відстань від міста до лінії фронту.

Водночас українські війська проводять стабілізаційні дії в районі Степногірська. Українську піхоту фіксують південніше населеного пункту та поблизу села Плавні.

Українська авіація знищує операторів російських дронів

На тимчасово окупованій частині Запорізької області активно працює українська авіація. На оприлюднених кадрах винищувач МіГ-29 завдає бомбового удару по точці запуску російських безпілотників. Унаслідок атаки було знищено ворожих операторів дронів. За словами Дрозди, протягом останніх місяців українська авіація регулярно атакує позиції операторів БПЛА та місця запуску безпілотників на окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей.

При цьому фронт у Запорізькій області залишається більш статичним, ніж на Донеччині або Харківщині. Відсутність значних просувань російських військ може свідчити про те, що їхня літня наступальна кампанія в районах Оріхова, Гуляйполя та Степногірська не досягла запланованих результатів.

Російській армії поки не вдається здійснити масштабний прорив у Запорізькій області та реалізувати плани, затверджені її командуванням.

Загальні підсумки

Ситуація на фронті залишається складною. Російські війська використовують тактику інфільтрації на Харківщині та в Костянтинівці, тиснуть на оборону поблизу Слов’янська і Краматорська та посилюють удари КАБами по цивільних містах.

Водночас резонансна історія з потраплянням у полон бійців "Скелі" після показового відео порушила питання про доцільність окремих наказів і відповідальність військового командування.

На цьому тлі суспільний запит на зміни в армії посилюється. Протести в українських містах, зустрічі президента з командирами та публічні заяви військових свідчать, що процес пошуку нової моделі управління Силами оборони вже розпочався.

Чи завершиться він зміною головнокомандувача і яку роль у новій системі можуть отримати Федоров і Драпатий — наразі залишається відкритим питанням.

Зведення подій війни на фронті та в тилу за 20 липня від Андрія Дрозди – дивіться відео: