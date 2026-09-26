Росія так марить успіхами, що вже заявила про "оточення" ЗСУ на Харківщині: огляд фронту від ISW

Російські війська 24 – 25 вересня продовжували наступальні дії на кількох напрямках фронту, однак на більшості з них підтвердженого просування не зафіксовано. Найбільш напружена ситуація зберігається на півночі Сумської та Харківської областей.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Що відбувається на фронті?

На півночі Сумської області російські війська продовжували наступальні операції, але 24 та 25 вересня не змогли просунутися вперед. Водночас російські сили дедалі активніше використовують модернізовані безпілотники "Молнія" для полювання на українські розвідувальні дрони.

На півночі Харківщини окупанти також продовжували атаки без підтвердженого просування. Російські мілблогери заявляли про нібито захоплення низки населених пунктів поблизу Великого Бурлука та оточення українських військ. Однак ISW не знайшов доказів, які б це підтверджували.

Окрему увагу аналітики звернули на Лиманський напрямок, де українські контрдії створюють проблеми для російського наступу. Українські військові повідомляють, що росіяни через неточні дані про ситуацію на фронті завдають хаотичних ударів, намагаючись виявити позиції Сил оборони.

На схід від Слов'янська українські військові продовжують утримувати позиції, зокрема поблизу Рай-Олександрівки. Контратаки ЗСУ на Лиманському та Слов'янському напрямках обмежують можливості Росії розгорнути масштабний наступ на Слов'янськ.

На Костянтинівському напрямку російські війська також продовжували наступальні дії 24 та 25 вересня. Однак підтвердженого просування вони не мали. Водночас на південний схід від Добропілля окупанти нещодавно просунулися, що залишається однією з важливих ділянок російського наступу в районі Покровська.

На Новопавлівському напрямку російські війська продовжували атаки, але також не досягли підтвердженого просування. Українські сили при цьому утримують позиції на північний схід від Олександрівки.

На південному напрямку російські джерела продовжують заявляти про просування біля Світлої Долини, Зорівки та Зеленої Діброви на північний захід від Гуляйполя, однак ці твердження не підтверджені. За даними ISW, заявлені Росією райони розташовані на значній відстані від найближчих оцінених позицій.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Нагадаємо, Зеленський розповів про поточну ситуацію на фронті та наголосив на важливості обережності в публічних заявах щодо контрнаступальних дій. Він зазначив, що українські військові мають позитивні результати на Лиманському напрямку та не тільки. Обговорення подальших стратегічних кроків відбудеться після виконання поточних завдань.