Росія штурмує кордон на Сумщині, але втрачає позиції на Донбасі та Півдні: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують атаки у Сумській області, намагаючись створити так звану "буферну зону" вздовж кордону. Українські сили продовжують відбивати атаки по всій лінії фронту та переходити у контрнаступ.

Росіяни продовжують стверджувати про успіхи на фронті, проте не мають жодного підтвердження цьому. Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Що відбувається на фронті?

Російські війська 26 травня продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, намагаючись створити так звану "буферну зону" вздовж міжнародного кордону. У Міноборони Росії заявили про нібито захоплення Запсілля та Рясного, однак українські військові спростували ці повідомлення. У ЗСУ наголосили, що під контролем України залишаються Запсілля, Рясне та Миропілля.

На Харківському напрямку російські сили продовжували атаки на північний схід від Харкова, прагнучи відтиснути українські війська від кордону та наблизитися до міста на відстань артилерійських ударів. Водночас українські підрозділи проводили контратаки. Також бої тривали поблизу Великого Бурлука, де окупанти не змогли просунутися вперед.

На напрямку річки Оскіл російські війська намагалися просунутися у бік Куп'янська та Борової, однак суттєвих успіхів не досягли. Українські військові повідомляють, що окупанти активно використовують авіабомби та диверсійно-штурмові групи, намагаючись уразити переправи через Оскіл і порушити логістику Сил оборони.

Одним із головних напрямків російського наступу залишається Донеччина. Основна мета окупантів – повне захоплення області та подальше просування у бік Дніпропетровщини. На Лиманському напрямку українські сили, ймовірно, контролюють більше позицій, ніж вважалося раніше. За даними аналітиків, ЗСУ утримують дорогу між Лиманом і Ставками, а російські війська продовжують обстріли позицій поблизу Зарічного та на півночі Лимана.

На Слов'янському напрямку росіяни намагаються зруйнувати українську логістику за допомогою дронів та дистанційного мінування. У районі Костянтинівки окупанти продовжують тактику малих штурмових груп та спроби проникнення в оборону ЗСУ. Водночас українські військові зазначають, що інтенсивність російських артилерійських ударів на окремих ділянках знизилася, що може свідчити про нестачу ресурсів у Росії.

На Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках російські сили також не мають підтверджених просувань. Натомість українські військові досягли локальних успіхів поблизу Олександрівки. За повідомленнями російських військових блогерів, ЗСУ могли звільнити Піддубне та ведуть бої у Зеленому Гаю.

На південному напрямку російські війська продовжують атаки у районі Гуляйполя, але без просування. Водночас ЗСУ мають успіхи у західній частині Запорізької області. За даними навіть російських джерел, українські сили контролюють більшу частину Плавнів поблизу Оріхова та продовжують контратаки.

Ситуація на різних напрямках фронту / Карти ISW

Нагадаємо, тимчасовий виконувач обов'язків командира батальйону "Сила свободи" 4 бригади "Рубіж" НГУ Володимир Назаренко розповів 24 Каналу, що Росія повертається до тактики на фронті, яку вони використовували у 2022 році. Окупанти зосередилися на тактиці піших штурмів та все менше використовують техніку через загрозу атаки дронів.