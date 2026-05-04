ЗСУ мають успіхи на Запоріжжі, а окупанти продовжують безуспішні штурми: огляд фронту від ISW

Російські війська 3 травня продовжили наступальні дії на кількох напрямках, однак підтверджених просувань не зафіксовано. Водночас ЗСУ завдають ударів по техніці, ППО та базах окупантів у тилу.

Сили оборони продовжують стримувати наступ та навіть мають локальні успіхи на Запоріжжі. Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Яка ситуація на фронті?

Російські війська 3 травня продовжили наступальні дії на півночі Сумської області, зокрема в районах Грабовського та Миропільського, однак підтвердженого просування не досягли. За даними українських військових, противник намагається посилити тиск уздовж кордону, використовуючи малі штурмові групи та диверсійні дії.

Ситуація на Сумщині / Карта ISW

Активні бойові дії також тривали на Харківському напрямку, де окупанти намагалися просуватися поблизу Куп'янська та в напрямку Харкова, однак без успіху. Водночас фіксується інтенсивне застосування артилерії, дронів та спроби інфільтрації в прифронтових районах.



Де росіяни намагаються просунутися на Харківщині / Карта ISW

Важливо! Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк в коментарі 24 Каналу повідомив, що російські війська готуються до активізації наступальних дій на фронті. За його словами, противник переміщує піхоту ближче до передових позицій і може намагатися обходити українські сили з флангів. Проте, українські військові активно застосовують аеророзвідку та ударні дрони, щоб завчасно виявляти й зривати штурмові дії ворога, знищуючи його як на передовій, так і в тилових районах.

На Донеччині російські сили продовжили штурми одразу на кількох ділянках фронту – поблизу Слов'янська, Лимана, Покровська та Костянтинівки. Попри активність, змін лінії фронту не зафіксовано. Українські підрозділи здійснюють контратаки та стримують тиск противника, завдаючи йому втрат.

Важливо! Днями, Олександр Сирський повідомляв про активізацію російської армії на Донеччині. Росія використовує тактику інфільтрації, щоб закріпитись на околицях Костянтинівки.

Як триває оборона Донецької області: дивіться карту ISW

Паралельно Сили оборони України завдають ударів по тиловій інфраструктурі окупантів. Уражено системи ППО, радари, ремонтні бази та інші військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей.

На південному напрямку, зокрема в Запорізькій області, українські сили мають локальні просування в районі Оріхова. Водночас російські війська намагаються утримати позиції, посилюючи оборону та використовуючи різні типи підрозділів для стримування українських атак.

Ситуація на Півдні України: дивіться карти

Як Сили оборони відбивають спроби російського наступу?

За минулу добу українські Сили оборони ліквідували 1120 російських окупантів, а також знищили значну кількість ворожого озброєння, зокрема оперативно-тактичні БпЛА, артилерійські системи та наземні роботизовані комплекси.

Крім того, українські військові завдали авіаудару по району центру села Гришине, внаслідок чого ліквідовано щонайменше 15 російських десантників із 76-ї дивізії. За даними, окупанти використовували житлові та громадські будівлі як укриття, що й стало ціллю точного ураження.

Також відзначається загальне уповільнення темпів просування російських військ на фронті з листопада 2025 року. Це пов'язують із посиленням українських контратак, ударами по логістиці ворога та проблемами в системах управління й зв'язку, які ускладнюють дії російської армії.