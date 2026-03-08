Росіяни прориваються на Сумщині та Харківщині, але ЗСУ контратакують: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують наступальні дії на низці ділянок фронту. Водночас українські сили завдають ударів по російських позиціях, складах та техніці як на передовій, так і в тилу.

Росіяни продовжують спроби проникнення малими групами. Про це йдеться у новому аналітичному звіті ISW.

Яка ситуація на фронті?

Російські війська протягом 6 – 7 березня продовжували активні наступальні дії на кількох ділянках фронту, зокрема на Сумському, Харківському, Куп'янському та Донецькому напрямках.

За непідтвердженими повідомленнями російських військових блогерів, підрозділи окупантів могли просунутися до центральної частини населеного пункту Степок на схід від Сум та на південний захід від Попівки поблизу державного кордону. Упродовж останніх днів російські сили також атакували на Сумщині в районах Сопича, Андріївки та Високого.

На півночі Харківської області російські війська продовжували наступальні дії, однак підтверджених просувань не зафіксовано. Бої тривали на північний схід від Харкова – у районах Графського, Симинівки, Ізбицького, Зибиного, Вовчанських Хуторів та Вільчі. За повідомленнями російських джерел, українські сили проводили контратаки біля кількох із цих населених пунктів.

Українські військові зазначають, що на цій ділянці фронту дедалі більшу роль відіграють безпілотники. За словами командира одного з батальйонів, дрони застосовуються у п'ять – десять разів частіше, ніж артилерія, і саме вони завдають більшості ударів по позиціях противника.

У напрямку Великого Бурлука російські війська також намагалися атакувати, зокрема поблизу Шев'яківки. За даними Сил оборони, 6 березня російські підрозділи перетнули державний кордон, намагаючись просунутися вглиб української території, однак атака була відбита, після чого противник відступив із втратами.

Лінія фронту станом на 8 березня / Карти ISW

На Куп'янському напрямку російські сили атакували біля Ківшарівки, Петропавлівки, Піщаного та Подолів. Українські військові, у свою чергу, завдали удару по російських артилерійських позиціях біля Тавільжанки.

На Донеччині російські війська намагалися проводити інфільтраційні операції невеликими групами у районі Слов'янська та Лимана. За оцінками аналітиків, ці спроби не призвели до змін лінії фронту. Бої тривали поблизу Ярової, Дробишевого, Колодязів, Кривої Луки, Платонівки та інших населених пунктів.

На Запорізькому напрямку українські підрозділи змогли досягти локального успіху – з'явилися геолокаційні підтвердження, що українські військові взяли у полон трьох російських солдатів поблизу Приморського після невдалої спроби їхньої інфільтрації.

Російські війська також продовжували обмежені наступальні дії на Херсонському напрямку, але не просунулися.

Що кажуть українські військові про ситуацію на фронті?