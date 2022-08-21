Біля Пісків та Васильків на Миколаївщині противник має частковий успіх

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті. Захисники зазначили, що російські окупанти мають частковий успіх біля Пісків та Васильків.

У Генштабі розповіли, що 21 серпня на Авдіївському напрямку окупанти використовували ствольну та реактивну артилерію. Вони обстріляли Авдіївку, Мар'їнку та Піски.

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Ворог має частковий успіх біля Пісків та Васильків

Окупанти на Авдіївському напрямку завдали авіаударів неподалік Мар'їнки, Водяного і Красногорівки. Також вони намагалися провести розвідку боєм на напрямку Спартак – Опитне. Успіхом ворожа операція не завершилася – росіяни відійшли.

Окрім цього, наступом та штурмом вони намагалися покращити своє тактичне положення на напрямках:

Новоселівка Друга – Красногорівка,

Веселе – Піски,

Олександрівка – Мар'їнка.

Проте окупанти зазнали втрат та відступили. Попри це, на напрямку Лозівський – Піски російські підрозділи мають частковий успіх.

Водночас на Запорізькому напрямку також зафіксували ворожі обстріли зі ствольної та реактивної артилерії поблизу:

Гуляйполя,

Оріхова,

Бурлацького,

Новополя.

Окрім цього, райони Гуляйполя, Червоного та Новосілки зазнали ударів російської авіації. Своєю чергою, на Південнобузькому напрямку росіяни застосовували засоби вогневого ураження для обстрілів військових та цивільних обʼєктів по лінії зіткнення. Від ворожих авіаударів постраждали райони біля Ольгиного, Новогригорівки, Таврійського та Лозового.

Також росіяни намагалися провести наступ на напрямку Олександрівка – Таврійське. Він завершився невдачею, тож окупанти відступили. Однак на напрямку Васильки – Благодатне загарбники отримали частковий успіх.

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