Великі втрати росіян на Сході та марні наступальні дії на 2 напрямках: головне від Генштабу

Російські окупанти протягом доби 31 січня завдали 3 авіаційних та 3 ракетних ударів. Також загарбники здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок ворожих атак пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

У Генштабі розповіли, що росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Також вони ведуть безрезультатні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Своєю чергою, на Куп'янському та Запорізькому напрямках загарбники ведуть оборону раніше захоплених рубежів, а на Херсонському – обстрілюють позиції українських підрозділів та цивільних об'єктів.

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Ситуація на різних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація не має суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не фіксують. Проте росіяни продовжують обстріли. Зокрема, на Сіверському напрямку окупанти атакували з мінометів райони населених пунктів:

Клюси, Містки, Гута-Студенецька, Леонівка Чернігівської області;

Сопич, Волфине Сумської області та Леміщине Харківської області.

На Слобожанському напрямку загарбники не припиняють здійснювати обстріли позицій українських військ вздовж лінії зіткнення. Внаслідок мінометних та артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів: Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Стариця, Бударки Харківської області.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріл позицій Сил оборони в районах населених пунктів Іванівка, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка Харківської області та Новоселівське, Ковалівка Луганської області.



ЗСУ відбивають атаки ворога / Фото Генштабу ЗСУ

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На Лиманському напрямку росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Авдіївка, Водяне, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда Донецької області.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Богоявленка, Вугледар та Микільські Дачі Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти обстріляли райони 15 населених пунктів, зокрема Времівку і Новопіль Донецької області, Малинівку, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Новоданилівку Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони 17 населених пунктів, зокрема Золота Балка, Берислав, Веселе, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Берегове, Янтарне Херсонської області та місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення.



Сили оборони завдають загарбникам втрат / Фото Генштабу ЗСУ

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Що відбувалося на окупованих територіях

Окупанти посилили фільтраційні та контрдиверсійні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Зокрема, російські окупаційні війська обмежили в'їзд та виїзд з населеного пункту Улянівка. У місцевих мешканців проводять обшуки та перевіряють мобільні телефони.

У Донецьку серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців ПВК "Вагнер" значно зросла кількість захворювань на особливо небезпечні інфекції. Це може бути пов'язаним з відсутністю нормальних санітарно-гігієнічних умов у місцях розташування ворожих підрозділів.

Своєю чергою, авіація Сил оборони України протягом доби завдала:

9 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки загарбників,

2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 1 склад боєприпасів.



Українські бійці боронять державу / Фото Генштабу ЗСУ