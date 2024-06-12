Найближчим часом Росія може захопити 2 нові населені пункти

З огляду на дії російського угрупування військ (УВ) "Центр", ймовірно, противнику найближчим часом вдасться вийти на рубіж Новопокровське – Уманське та взяти під свій контроль село Яснобродівка.

Це знімає для Росії загрозу з півдня для її "очеретинської групи" – 137-а, 30-а окремої мотострілецької бригади (ОМСБр) та 433-й мотострілецького полку (МСП) 27-ї мотострілецької дивізії (МСД). А це, по суті, розв'яже цим окупантам руки у продовженні наступу у північно-західному та західному напрямках, тобто у бік села Лозуватське, села Сокіл та на село Новоселівка Перша.

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Росіяни можуть спробувати прорватися на двох основних напрямках

Діючі на цьому напрямку бригади 41-ї та 2-ї загальновійськових армій противника (ЗВА) – 74-а, 55-а ОМСБр (41-ї ЗВА), 15-а ОМСБр (2-ї ЗВА) та 114-а ОМСБр 1-го АК, посилені цілим рядом полків та батальйонів зі складу територіальних військ та мобілізаційного резерву, очевидно, найближчим часом спробують прорватися по двох основних "дирекціях":

через Воздвиженку у бік дороги Покровськ – Костянтинівка, ймовірно з метою перерізати її на відтинку Малинівка – Нова Полтавка;

й вийти на річку Вовча на відтинку між Прогрес та Комишівка. Та, по можливості – захопити на ній пару плацдармів.

Й на даний час, стосовно другої дирекції, я не бачу особливих труднощів у противника, щодо досягнення ціх цілей… Очевидно, Яснобродівку та Новоселівку Першу ЗСУ, протягом найближчого часу, втратять, а потім відбудеться "ривок" противника до рубежу Лозуватське – Прогрес…

Завершальним "проміжним" акордом, ймовірно, стане просування передових підрозділів противника у район села Воздвиженка.

При цьому варто зазначити, що на напрямку докладання своїх головних зусиль, противник продовжує мати суттєву перевагу у силах та засобах. Й до того ж активно масує їх на окремих ділянках та напрямках, створюючи "у моменті" практично "роздавлюючу" перевагу.

Можливість противника активно маневрувати по фронту відповідними силами та засобами та постійно нарощувати склад своїх передових ударних тактичних груп, явно дає йому, у цьому відношенні, певну фору. Із останніх прикладів:

Суттєве поповнення 15-ї ОМСБр противника, яка діє на цьому напрямку. Бригада отримала черговий "маршевий батальйон" для цього.

Введення у бій "свіжої" 137-ї ОМСБр противника (зі складу 41-ї ЗВА), вона вже діє кількома підрозділами на Покровському напрямку.

Яка ситуація на Покровському напрямку

Загалом, ситуація на Покровському напрямку – важка та складна, й має усі шанси до подальшого погіршення… Командування противника, найближчим часом, очевидно, докладе максимум зусиль, аби "расширить и углубить" її ще більше.

В цьому відношенні, я б уважно відстежував ситуацію у тактичних тилах смуги дії 132-ї ОМСБр противника та суміжному фланзі УВ "Центр" та УВ "Юг" противника.

Це напрямок на Олександропіль та Калинове, а також район села Карлівка. Адже, очевидно, противник найближчим часом спробує скористатися результатами свого успіху на Покровському напрямку.

Що відбувається на Краматорському напрямку

Щодо Краматорського напрямку, то можемо констатувати, що противник тут планомірно та поступово намагається реалізувати свій задум, щодо сформульованих для себе найближчих завдань. А саме:

Йому вдалося силами передових підрозділів 98-ї повітряно-десантної дивізії (ПДД) та засобами посилення прорватися у межі міста Часів Яр й взяти під свій контроль майже половину мікрорайону "Канал", де зараз тривають жорсткі ближні бої у міській забудові... Скоріш за все, йому таки вдасться зайняти його повністю та вийти до мостового переходу через канал по вулиці О. Кошевого.

Й він "впритул" зайнявся "проблемою" Кліщіївки – Андріївки, передові підрозділи 102-го МСП, 72-ї ОМСБр та 6-ї мсд 3-го АК розпочали активні атакувальні та штурмові дії з району села Іванівське вздовж каналу "Сіверський Донець – Донбас" у південному напрямку, явно намагаючись "звернути" усю систему оборони ЗСУ по рубежу Кліщіївка – Андріївка, одночасно атакуючи через саму Кліщіївку у південно-західному напрямку.

Тобто командування противника таки намагається створити для себе "зручні" передумови для прориву ЗА канал південніше дороги Костянтинівка – Бахмут та штурму Часів Яр саме з півдня.

У цьому відношенні найбільш небезпечними виглядають спроби противника активно діяти по дирекції Іванівське – Ступочки (звісно, якщо йому перед цим таки вдасться витіснити наші війська за канал від Кліщіївки, чим ворог зараз і займається).

Тобто перспективи лобового штурму Часів Яр "строго с востока" силами 98-ї ПДД та засобами її підсилення у вигляді 11-ї окремої десантно-штурмової бригади (ОДШБр), 102-го МСП, пари батальйонів "Добровольческого корпуса" та 200-ї ОМСБр, явно не дуже подобаються тамтешньому російському командуванню.

Ну, його, десь, у цьому відношенні, зрозуміти можна – перспектива прориву через канал під досить щільним вогневим впливом ЗСУ з укріплених на західному березі позицій... ну таке собі "рішення". Тому, власне, як на мене, на Краматорському напрямку найближчим часом ми таки побачимо концентровані спроби противника добитися відходу ЗСУ ЗА канал південніше дороги Костянтинівка – Бахмут.

Очевидно, цей своєрідний Кліщіївський плацдарм ЗСУ, у контексті перспектив штурму Часів Яр, дуже муляє противнику.