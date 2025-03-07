Росіяни просунулися на Харківщині та мають успіхи у Курській області, – DeepState

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Російська армія невпинно намагається захопити українські території.

Наразі ворогу вдалося просунутися на Харківщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Чи вдалося росіянам захопити нові території

За даними DeepState, російській армії вдалося просунутися поблизу Фиголівки, що на Харківщині. Окрім цього, через застосування значної кількості північнокорейських солдатів окупанти мають успіхи у Курській області. Там їм вдалося просунутися біля Кирилівки.

Також уточнено визволені території на Сумщині. Раніше українські Сили оборони досягли успіху й у Донецькій області. Зокрема, їм вдалося відкинути російських військових біля села Успенівка Покровського району. Окрім цього, на Харківщині ЗСУ відкинули ворога із Западного Куп'янського району.

Ситуація на Сумщині: дивіться карту DeepState

Зміни у Курській області: карта DeepState

Харківська область: карта фронту від DeepState

Варто зазначити, що у лютому росіяни окупували лише 192 квадратних кілометри. Така ситуація свідчить про зниження темпів наступу у півтора раза порівняно з попереднім місяцем.