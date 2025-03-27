Ворог штурмує Успенівку та тисне на Покровському напрямку: аналіз DeepState

Російські війська посилили штурми на Покровському напрямку та намагаються прорвати українську оборону. Найзапекліші бої тривають в районі Успенівки, де окупанти зазнають значних втрат.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на DeepState. Російські окупанти не полишають спроб прорвати українську оборону на Покровському напрямку.

Читайте також Якщо не європейські миротворці: що все ж таки зможе гарантувати тривалу безпеку Україні

Ворог атакує на кількох напрямках

Найзапекліші бої тривають в районі Успенівки, де противник намагається закріпитися, а також поблизу Піщаного, Котлиного та Удачного.

За оцінками військових, в районі Успенівки зараз перебуває до 100 російських піхотинців. Окупанти активно заводять особовий склад до села, використовуючи легку автомобільну техніку, й проводять накопичення сил.

Водночас українські Сили оборони утримують населений пункт під вогневим контролем та щодня ліквідовують щонайменше два десятки ворожих піхотинців. Противник намагався також просунутися в бік Новоолександрівки, однак ці спроби успіху не мали.

Ситуація в районі Успенівки залишається важкою, але контрольованою. Частина ворожих підрозділів знищується ще на підходах до позицій Сил оборони.

Крім того, українські війська продовжують тримати ініціативу на окремих ділянках фронту. Зокрема, нашим підрозділам вдалося відтіснити ворога в нижній частині Котлиного та в лісосмузі біля залізниці. Там уже проведено закріплення, тому про результати можна повідомляти офіційно.

Водночас окупанти продовжують тиснути на Піщане – практично все село наразі перебуває під їхнім контролем.

Не полишає ворог спроб просунутися й в районі Удачного. Росіяни намагаються покращити тактичне положення, однак усі ці атаки закінчуються провалом та численними втратами.