Наша піхота поводиться героїчно, – військовий експерт назвав ділянки запеклих боїв

На деяких напрямках на Донбасі росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ, зокрема біля Пісків та Бахмута. Проте наші захисники дають відсічі, дуже героїчно в цій ситуації поводяться піхотинці.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Він наголосив, що зараз важко проходять дії на Сході України.

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Де найзапекліші бої на фронті

За його словами, дуже запеклі бої йдуть:

навколо Бахмута,

навколо Слов'янська,

біля Краматорська,

на Авдіївському напрямку – в Пісках, Мар’янці тощо.

Ворог безжально б'є там артилерією. А наші захисники ведуть оборонні дії. Просто героїчно себе поводить наша піхота в цих районах, де стримують просування противника,

– заявив Романенко.

Військовий експерт зазначив, що на Півдні формуються відповідні умови для того, щоб ефективно знищувати, як мінімум, правобережне угруповання противника.

Ворог намагається відволікти ЗСУ від Півдня

Експерт погоджується з думкою що на деяких напрямках на Сході, зокрема біля Бахмуту та Сіверська ситуації більш-менш стабільні, ворог там намагається не стільки просунутися, як відволікти наші Збройні Сили від Півдня.

Романенко відповів, що на Донбасі спочатку було близько 30 тисяч окупантів, але вже знищено майже половину. А на Ізюмщині було зосереджено близько 20 тисяч окупантів.

Тобто на цих напрямках знищена кількість військ противника, які вимушені реагувати на успішну оборону ЗСУ. Проте, на його думку, вони більше для відведення уваги.

Стратегії ведення війни ЗСУ та окупантів

Експерт зазначив, що у росії підходи - це наслідки досвіду та воєнного мистецтва Радянського союзу, водночас у ЗСУ – це новаторство, про це кажуть, як військові генерали, так і закордонні експерти.

Коли почалася війна, ми бачимо наскільки вдало здійснюються стратегії мобільної оборони, маневрування ЗСУ. А серед зброї найефективніші зараз високоточні РСЗВ, типу HIMARS,

– заявив Романенко.

Натомість противник використовує стратегію навали. "Хоча вони вчаться на своїх помилках", – додав Романенко.

Яка ситуація на фронті: останні новини

Окупанти вели наступ у напрямках Яковлівки, Соледару, Вершини, Кодеми та Зайцевого на Бахмутському напрямку. Там росіяни зазнали втрат і були змушені відступити.

В напрямку ж самого Бахмута підрозділи противника під час просування мали частковий успіх. Також там у цей день зафіксували обстріли біля 7 населених пунктів. А по трьох ворог завдав авіаударів.

На Краматорському та Слов'янському напрямках ворог теж продовжує гатити з артилерії та РСЗВ. Загалом на двох напрямках били в цей день по 13 населених пунктах.

Українські воїни відбили штурм у напрямку Долини. Окрім цього, були дві невдалі спроби росіян розвідки боєм в напрямках – Веселого та Серебрянки.

Також відбили штурми росіян неподалік Спірного, Івано-Дарʼївки, Пісків та Красногорівки.

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