Сумський напрямок активізувався, – військовий експерт сказав, що задумали росіяни

Російські окупанти активізувалися на Сумському напрямку, який тривалий час був стабільним. Там ворог продовжує здійснювати штурмові дії.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зауважив 24 Каналу, що, ймовірно, загарбники знову зайняли Андріївку. Раніше цей населений пункт був звільнений.

"На жаль, зараз активізувався Сумський напрямок. Він досить довгий час був стабільним. Там росіяни продовжують штурмові дії. Найімовірніше, їм знову вдалося зайняти населений пункт Андріївка, який раніше вже був звільнений штурмовими військами", – сказав він.

Які цілі ворога на Сумщині?

Дмитро Жмайло розповів, що у росіян не вистачить сил прорватися до Сум. Вони хочуть вийти на лінію населених пунктів Писарівка – Мар'їне, щоб максимально близько підсунутися до обласного центру на 15 – 20 кілометрів та почати досягати його ствольної та реактивної артилерії.

Це для того, щоб робити з міста другий Херсон та у такий спосіб спровокувати гуманітарну кризу. Зараз сили ворога не досягнули цього рубежу. Крім того, росіяни намагаються просуватися на північ та північний схід від хутора Садки. Там у них є досить обмежені просування. Фактично поки що лінія бойового зіткнення суттєво не змінилася,

– пояснив військовий експерт.

За його словами, розуміючи, що резерви, які Україна перекидала для стабілізації лінії бойового зіткнення, знову перемістили на інші, більш гарячі напрямки, росіяни намагаються і там протискати. Крім того, ворог використовує інформаційно-психологічні операції для досягнення своїх цілей.

Що відбувається у Сумській області?