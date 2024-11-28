Ворог штурмує Торецьк і Времівку, ЗСУ відбиваються на Курщині: карта бойових дій 28 листопада

ЗСУ 27 листопада вдалося відбити 157 атак ворога на ключових напрямках. Російська армія здійснила понад 4800 обстрілів, завдала 21 авіаудар і застосувала 1672 дрони-камікадзе.

Минулої доби російські війська скинули 39 керованих авіаційних бомб, передає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку у районах Вовчанська та Тихого відбулося 5 штурмів позицій українських захисників.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 17 атак окупантів у районах Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки.

Ворог атакує поблизу Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку противник здійснив 4 атаки, зосередивши основні зусилля у районах Греківки, Новоєгорівки та Торського.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку зафіксовано 1 атаку в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог провів 6 атак неподалік Торецька, активно застосовуючи бомбардувальну авіацію та скидаючи керовані авіабомби (до 10 ударів).

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 37 атак ворога біля Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького.

Російська армія атакує на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку відбито 39 атак окупантів у районах Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Антонівки та Ганівки.

Яка ситуація поблизу Курахового: дивіться на карті

На Времівському напрямку за підтримки авіації ворог здійснив 18 штурмів у районах Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки.

Російські атаки на Времівському напрямку: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку росіяни атакували позиції українських захисників 6 разів, але отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник обстрілював українські населені пункти з артилерії та авіації.

На Курському напрямку впродовж доби українські військові відбили 18 атак ворога у межах операції в Курській області.



ЗСУ дають гідну відсіч росіянам

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, дві бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 45 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 60 одиниць автомобільної та 10 одиниць спеціальної техніки окупантів.