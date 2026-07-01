Сирський розповів про успіхи ЗСУ та звільнені території

Українські військові продовжують знищувати окупантів на всій лінії фронту. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про просування Сил оборони та звільнення територій.

Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю для ТСН.

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Що Сирський розповів про звільнені території?

За словами Сирського, українські військові не лише утримують оборону, а й проводять активні наступальні дії на окремих напрямках.

Він зазначив, що у травні площа звільнених ділянок перевищила площу територій, які були втрачені, більш ніж на 100 квадратних кілометрів.

Сирський додав, що у зв'язку з цим фіксується "обережний оптимізм". Це стало можливим завдяки попередньому стратегічному плануванню та діям, які пов'язані із кампанією 2025 року.

Військові операції, за його поясненням, були спрямовані на поступове виснаження російських угруповань і ускладнення їх наступу на ключових напрямках.

На початку 2026 року це дозволило перейти до активніших дій і розширити "вікно можливостей" для ударів по логістиці противника та його позиціях на передовій.

Що ще відомо про ситуацію на фронті?

Кремль і надалі ставить перед російськими військами нереалістичні завдання щодо повного захоплення Донецької області, попри ситуацію на полі бою. Водночас у Росії дедалі більше зростає суспільний інтерес до питання можливого завершення війни проти України.

Російські війська 29 – 30 червня продовжували наступ на півночі Сумської області, однак підтверджених успіхів не досягли.

Міноборони Росії продовжує перебільшувати успіхи своїх військ на північний захід від Гуляйполя. Окупанти заявили про нібито "захоплення Рівного та Лісного", однак ці населені пункти розташовані значно глибше, ніж підтверджена зона російського просування.

Також на Олександрівському та Новопавлівському напрямках російські атаки залишаються обмеженими й без просування, попри спроби ударів по українській логістиці та позиціях.