"Військо вже починає голодувати": які критичні проблеми є у Росії на фронті

Російські найманці на фронті фактично використовуються як одноразова сила, щоб виснажити українські точки FPV-дронів, де фізично не встигають збивати всіх, хто летить.

Блогер та журналіст Дмитро "Апостол" Карпенко пояснив 24 Каналу, що далі ситуація для росіян лише погіршуватиметься через колапс логістики.

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Російський наступ повністю провалений. За словами Карпенко, найманців використовують для придушення вогню чи розвідки боєм, відправляючи групами по 20 осіб, щоб виснажити українські точки з FPV-дронами, навіть не розуміючи команд, які їм дають.

Росіяни фізично не встигають збивати все, що летить. Польоти виглядають ефектно, але коштують недешево: одна справа – політати для ролика, інша – показати, що це можливо, і зовсім інша – щось підірвати. У Донецьку та Криму ППО вже немає,

– пояснив журналіст.

Карпенко прогнозує, що далі буде гірше – через колапс логістики російські війська фактично починають голодувати, бракує бензину, через що зриваються заплановані мотоштурми. Навіть невигідні з економічної точки зору удари по гаражу з 500 літрами бензину виправдані, бо пальне ворог дістати ніде не зможе – щонайменше найближчі два тижні.

Росіяни, потрапляючи в 5-кілометрову зону, фактично втрачають шанси вижити. За його словами, реальне просування ворога на 15 – 20 кілометрів відстає від карт, які доповідають керівництву та систематично завищують свої успіхи. Саме тому Путін заявляє про "захоплення" Запоріжжя чи Каховки.

Карпенко зазначив, що зараз втрати росіян перевищують кількість поповнень, через що їхній фронт починає розвалюватися – це й дає українським військам можливість контратакувати. Навіть мобілізація 500 тисяч осіб не дасть Росії підготовлених штурмовиків – це дозволить хіба що залатати наявні діри на фронті.

"Південь зараз розвалюється. Від бійця з автоматом без зв'язку й електрики в бліндажі нічого не зміниться – йому просто дістанеться. А наслідком їхнього поповнення стане фінансовий тягар та суттєві додаткові витрати", – пояснив Карпенко.

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