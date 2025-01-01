Окупували 4 міста: в ISW оцінили темпи просування росіян у 2024 році і чи є вони критичними

У 2024 році росіянам вдалося захопити кілька міст середнього розміру. Водночас населення найбільшого з них становило всього 31 тисячу осіб.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Що в ISW думають про рух росіян у 2024 році

Так, Інститут вивчення війни повідомляє, що за весь 2024 рік російській армії нібито вдалося захопити 4 міста. Йдеться про Авдіївку, Селидове і Вугледар. Також аналітики у матеріалі стверджують про окупацію Курахового, однак це не відповідає дійсності. Цю інформацію раніше спростували.

Швидкість просування російських військ значною мірою зупинилася навколо кількох інших міських поселень, які російські війська намагалися захопити у 2024 році,

– вказують аналітики.

За данними ISW, російські війська витратили приблизно чотири місяці на захоплення Авдіївки наприкінці 2023 та на початку 2024 року та по два місяці на спроби захопити та охопити Селидове та Курахове у 2024 році.

Також аналітики наголошують, що росіяни зазначали значних втрат у спробах захопити ці міста. Зокрема, за два тижні в середині грудня окупанти втратили майже 3000 бійців на Покровському напрямку.

"Захоплення цих населених пунктів не дозволило російським військам загрожувати будь-яким значним українським оборонним вузлам, а російські війська не змогли провести такий швидкий, механізований маневр. необхідні для перетворення цих тактичних здобутків на глибокі проникнення в тил України", – пише Інститут.

Російським військам знадобиться трохи більш як два роки, щоб захопити решту Донецької області з темпами просування 2024 року, припускаючи, що всі їхні наступи будуть обмежені саме Донбасом.