Викорінюємо окупантів з підвалів: командир розкрив, що відбувається у Куп'янську та Вовчанську

Росія заявляла про нібито захоплення Куп’янська та Вовчанська, однак насправді це не так. Ворог дійсно контролює певну частину Вовчанська, однак це більше про намір повісити російський прапор, щоб продемонструвати нібито "успіхи" на фронті.

У Куп'янську така ж ситуація. Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що насправді Сили оборони вибили ворога з частини Куп'янська.

Яка ситуація у Куп'янську та Вовчанську?

Юрій Федоренко зазначив, що Росія, на жаль, не втратила своєї спроможності до мобілізації підприємств, особового складу, а також проведення активних наступальних дій на території України. Тривають важкі бої. Ворог має певні просування та намагається окупувати українські території.

Росія хизується тим, що нібито окупувала Вовчанськ, але насправді ситуація інша. Певну частину міста дійсно контролює ворог. Коли густий туман, загарбники намагаються просочуватися між бойових порядків своїми силами по одному – два військовослужбовці, в яких є російські стяги.

Їхнє завдання – як тільки розвіюється туман, розтягнути їх у різних місцях та фотографувати. Для чого окупанти це роблять? Це дає їм можливість висвітлювати події по Україні викривлено, видавати бажане за дійсне. Але цей продукт споживається всередині Росії. Буцімто у них є успіхи,

– пояснив командир.

Також це має негативний вплив на територію України. Такі дії російського війська націлені, зокрема, на президента США Дональда Трампа. Ту ж тактику ворог застосовує у Куп'янську. Володимир Путін виходить і заявляє, що нібито "Сили оборони перебувають в оточенні", а російські військові "окупували Куп'янськ" і так далі.

Реальність зовсім інша. Сили оборони вибили противника на північній, північно-західній околиці, ведуться заходи щодо завершення ліквідації усіх окупантів, які змогли засісти по підвалах та укриттях у правобережному Куп'янську,

– підкреслив військовий.

На лівому березі Куп'янська поновлюються переправи. Сили оборони продовжують утримувати цей плацдарм. Ворог вже понад рік робить зусилля щодо лівобережного плацдарму та самого Куп'янська.

Що Росія говорить про "захоплення" міст?