Наші дрони зіштовхнулись над головою окупанта, – Федоренко розповів, як БпЛА полюють за ворогом

Зараз розширилась зона ураження безпілотників. Це пов’язано із погодними умовами, адже ночі зараз дуже світлі. Це дає можливості для активної роботи розвідувальних дронів на різні глибини як для ЗСУ, так і, на жаль, для росіян.

Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що за гіршої погоди БпЛА можуть залітати на 18 – 20 кілометрів. Зараз – на 30 – 35 кілометрів.

"На цей час ті ж безпілотники, які при відносно несприятливих погодних умовах можуть залітати 18 – 20 кілометрів, зараз залітають до 30 – 35. Тому зона ураження через погодні умови активно розширилась", – пояснив він.

Як дрони ліквідовують окупантів?

Юрій Федоренко зазначив, що окупанти намагаються штурмувати тактикою малих груп, підтримуючи свої дії безпілотниками, авіацією, артилерією, високоманевровним транспортом.

На Покровському відтинку фіксувалося здійснення ворожими військами ударно-штурмових дій групами 10 – 15 військовослужбовців. Однак росіяни зазнають колосальних втрат. Кожна їхня дія має дуже жорстку протидію від Сил оборони.

Нещодавно нас була ситуація. Рухалась група семи ворожих військовослужбовців. Вона була розбита. Залишився один, який продовжив супротив. Над ним зіштовхнулися два українські дрони. Один наш – 429 бригади, інший – наших побратимів з іншого військового формування,

– сказав командир.

За його словами, на кожну голову окупанта за допомогою підтримки українського народу у Сил оборони є декілька дронів. Інколи так буває, що безпілотники зіштовхуються між собою.

При заході на ворога дрони зіштовхнулися, вибухнули у повітрі. Противника поранило. Потім він пішов дивитися концерт Кобзона. Тобто був ліквідований на полі бою,

– підкреслив військовий.

На пріоритетних відтинках концентрація Сил оборони досить активна. У попередні місяці сили ЗСУ працювали у паритет з ворогом з погляду засобів, інтенсивності застосування. Минулого місяця у деяких номенклатурах наші захисники випередили окупантів за кількістю застосувань протягом одного місяця.

Втрати ворога: останні новини