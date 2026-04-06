Щодня мінус десятки окупантів: як змінились весняні штурми росіян у порівнянні із зимовими

Взимку ворожа армія намагалася просочуватися невеличкими групами до чотирьох окупантів як вдень, так і вночі. Росіяни продовжують застосовувати цю тактику.

Однак з настанням весни, коли погодні умови покращилися, окупанти намагаються застосовувати колісну, броньовану, гусеничну техніку, мотоцикли, квадроцикли. Тимчасово виконуючий обов'язки командира батальйону "Сила Свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко зауважив 24 Каналу, що це тактика інфільтрації.

"Але різна тактика. Усе це супроводжується великою кількістю. Тобто ворог готовий зазнавати цих втрат. Зокрема, наша бригада "Рубіж", наш батальйон знищують щодня десятки окупантів. Тобто ворог, на жаль, має те поповнення і готовий щодня просуватися, намагатися йти, зазнавати втрат", – пояснив він.

Крім того, застосовується величезна кількість артилерії. Загарбники бомбардують території. Зокрема, використовують КАБ, ФАБ, "Шахеди", "Герані", "Гарбери". У цих умовах Сили оборони мають бути набагато гнучкішими, щоб максимально протидіяти тактиці ворога, яку він намагається застосовувати.

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби було ліквідовано 940 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні на 6 квітня становлять 1 304 490 осіб.

Як окупанти стали заручниками своєї тактики?

Володимир Назаренко зазначив, що тактика спроб ворога просуватись, діяти й воювати зосереджується на тих ресурсах, які він має. Росіяни мають певну кількість можливостей закупляти нове поповнення.

Окупантів тренують по-різному. Когось навчають два-три тижні на полігоні й дають низькоякісне обладнання. У деяких більш якісна підготовка. У будь-якому випадку, загарбників не можна недооцінювати. У них є певний ресурс, який вони можуть застосовувати.

Втрат вони зазнають більших, ніж щодня збивають. Тобто вони у певний спосіб втрачають свою боєздатність. Я сподіваюсь, ця тенденція буде продовжуватись, що вони будуть слабшати, а їхні втрати – рости. Кожен військовий працює і воює для того, щоб знищувати армію ворога,

– підкреслив військовий.

У цих умовах ворогу доводиться обирати, куди він направить резерви дешевої живої сили, на який напрямок. Окупанти стають заручниками тієї тактики, яку обрали.

Вони не можуть дозволити собі десь припинити тиск. Тому що відразу почнеться їхня поразка у тактиці на якомусь напрямку. Не можуть не направляти резерви там, де у них найбільше проблем,

– сказав боєць.

Ресурси росіян не безмежні. Зокрема, мовиться про броньовану техніку, мототехніку, артилерію, боєприпаси та безпілотники.

Що відбувається на фронті?