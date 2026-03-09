Найгарячіша точка фронту – на Гуляйпільському напрямку: СОУ активно ламають плани ворога

На Гуляйпільському напрямку тривають інтенсивні штурмові дії російських військ. За минулу добу Сили оборони зафіксували 19 атак ворога, зокрема поблизу Залізничного та Мирного.

Про це в етері телемарафону повідомив речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Дивіться також Росіяни здійснили ще кілька проривів кордону на Сумщині й готують весняний наступ: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка ситуація на Гуляйпільському напрямку?

На Гуляйпільському напрямку ситуація залишається напруженою, оскільки ворог активізував штурмові дії. Лише за останню добу українські військові зафіксували 19 штурмів.

Водночас підрозділи Сил оборони проводили свої пошуково-ударні операції та знищували групи російських військових, які намагались інфільтруватись.

Росіяни продовжують атакувати з півдня Гуляйполя – біля населеного пункту Залізничне. За словами Волошина, ця ділянка є найгарячішою уздовж всієї лінії фронту вже близько двох тижнів. Окупанти активно штурмують позиції українських військових біля Мирного в напрямку населеного пункту Гуляйпільське. Саме у цьому районі ворог має на меті закріпити свої позиції й просунутись у глиб оборони. Наразі українські захисники дають відсіч ворогу й успішно ламають його плани.

Традиційно також ворог на цьому напрямку штурмує наші позиції, намагаючись просунутись у бік річки Гайчур біля населених пунктів Зелене, Гірке та Добропілля. Напрямок доволі непростий,

– резюмував Волошин.

Що про ситуацію поблизу Гуляйполя кажуть аналітики ISW?