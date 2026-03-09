Найгарячіша точка фронту – на Гуляйпільському напрямку: СОУ активно ламають плани ворога
- На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 19 атак російських військ, зокрема поблизу Залізничного та Мирного.
- Сили оборони активно проводять пошуково-ударні операції та успішно стримують ворога, який намагається закріпити позиції.
На Гуляйпільському напрямку тривають інтенсивні штурмові дії російських військ. За минулу добу Сили оборони зафіксували 19 атак ворога, зокрема поблизу Залізничного та Мирного.
Про це в етері телемарафону повідомив речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
Дивіться також Росіяни здійснили ще кілька проривів кордону на Сумщині й готують весняний наступ: як змінилася лінія фронту за тиждень
Яка ситуація на Гуляйпільському напрямку?
На Гуляйпільському напрямку ситуація залишається напруженою, оскільки ворог активізував штурмові дії. Лише за останню добу українські військові зафіксували 19 штурмів.
Водночас підрозділи Сил оборони проводили свої пошуково-ударні операції та знищували групи російських військових, які намагались інфільтруватись.
Росіяни продовжують атакувати з півдня Гуляйполя – біля населеного пункту Залізничне. За словами Волошина, ця ділянка є найгарячішою уздовж всієї лінії фронту вже близько двох тижнів. Окупанти активно штурмують позиції українських військових біля Мирного в напрямку населеного пункту Гуляйпільське. Саме у цьому районі ворог має на меті закріпити свої позиції й просунутись у глиб оборони. Наразі українські захисники дають відсіч ворогу й успішно ламають його плани.
Традиційно також ворог на цьому напрямку штурмує наші позиції, намагаючись просунутись у бік річки Гайчур біля населених пунктів Зелене, Гірке та Добропілля. Напрямок доволі непростий,
– резюмував Волошин.
Що про ситуацію поблизу Гуляйполя кажуть аналітики ISW?
За даними фахівців, російське командування передислокувало на Гуляйпільський напрямок 40-ву бригаду морської піхоти. Раніше вона діяла на Покровському напрямку.
Аналітики припускають, що такі зміни могли відбутись через нещодавні успішні операції Сил оборони на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Крім того, українські захисники завдали ефективного удару по ворожій морській піхоті поблизу Оленокостянтинівки на Гуляйпільському напрямку.
Російська морська піхота намагалась просунутись на схід від Гуляйполя вздовж маршруту Малинівка – Зелений Гай – Гуляйполе, залучивши для цього декілька одиниць бронетехніки. Втім штурм виявився безрезультатним.
Аналітики проєкту Deep State констатували, що російські війська просунулись поблизу Гуляйполя.